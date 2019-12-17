/ / Операция «Автобус» проходит в области

В Биробиджане прошла встреча сотрудников Госавтоинспекции с представителями организаций, осуществляющих пассажирские перевозки

Поводом для встречи стало проведение с 16 по 20 декабря 2019 года на территории автономии операции «Автобус».

Особое внимание на ней было уделено требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения, профилактики аварийности на пассажирском транспорте и пресечения нарушений действующего законодательства водителями автобусов и перевозчиками.

Открывая встречу начальник ГИБДД УМВД России по ЕАО Алексей Колесников, проинформировал автоперевозчиков о том, что с целью снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиления работы по укреплению транспортной дисциплины среди водителей данной категории, сотрудники госавтоинспекции регулярно проверяют маршрутные транспортные средства непосредственно при выезде их из автохозяйства. Также проводят инструктажи с водителями о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, разъясняют, как необходимо себя вести в случае дорожно-транспортного происшествия.

Перевозчикам напомнили о соблюдении требований ПДД во время поездок и безопасности пассажиров транспортных средств.

Сотрудники полиции рассказали о дорожно-транспортных происшествиях с участием автобусов, произошедших на территории автономии, и призвали водителей во время каждой поездки проследить за тем, чтобы все пассажиры транспортного средства были пристегнуты.

Старший госинспектор ГИБДД УМВД России по ЕАО Михаил Бушуев проинформировал собравшихся о состоянии аварийности с участием автобусов на территории автономии в текущем году.

По итогам 11 месяцев 2019 года на дорогах Еврейской автономной области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, (2018 – 30 ДТП, -3,3% по сравнению с 11 месяцами 2018 года), в 9 из которых пострадало 16 человек (в 2018 году в 9 ДТП пострадало 11 человек). Причинами 4 ДТП, в которых пострадало 8 человек, явились нарушения Правил дорожного движения водителями автобусов.

В целях профилактики аварийности на пассажирском транспорте и пресечения нарушений действующего в области обеспечения дорожного движения законодательства водителями автобусов и пассажироперевозчиками, на территории Еврейской автономной области сотрудниками полиции, совместно с работниками территориального отдела Управления государственного автодорожного надзора, а также при участии представителей государственных и муниципальных органов власти, являющихся организаторами регулярных пассажирских перевозок, будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

Основными задачами оперативно — профилактического мероприятия остаются прежними: профилактика и пресечение фактов нарушений правил дорожного движения водителями, осуществляющими пассажирские перевозки.

В период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» сотрудниками Госавтоинспекции Еврейской автономной области, подразделений миграционного контроля и экономической безопасности УМВД России по Еврейской автономной области, совместно с заинтересованными контрольно-надзорными органами и службами будут проведены проверочные мероприятия автобусов на начальных, промежуточных и конечных остановочных пунктах, а также соблюдение требований ПДД на линии.

По информации пресс-службы УМВД России по ЕАО