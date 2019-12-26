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Основные вопросы проведения 75-летия Победы в Великой Отечественной войне обсудили в правительстве ЕАО

Основные вопросы проведения 75-летия Победы в Великой Отечественной войне обсудили в правительстве ЕАО

Об этом говорили на заседании организационного комитета по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов на территории Еврейской автономной области под руководством заместителя председателя правительства Еврейской автономной области Ильи Семенова.

– В 2020 году особое внимание необходимо уделить работе, связанной с сохранением памяти о Великой Отечественной войне и о её героях. Обновить музейные экспозиции и архивные документы, провести специальные выставки, акции, конференции. Год памяти и славы должен наполниться живым содержанием, стать выразительным и запоминающимся — отметил зампред правительства области Илья Семенов.

Помимо культурных, в течение всего года планируется проведение мероприятий по улучшению условий жизнеобеспечения ветеранов Великой Отечественной войны и об оказании помощи в социальном и бытовом обслуживании.

Как сообщили в управлении по внутренней политике ЕАО, областной центр впервые был включён в перечень городов, где 9 мая 2020 года состоится торжественное прохождение войск. По центральным улицам Биробиджана пройдет военная техника и личный состав военнослужащих Биробиджанского гарнизона.

Всего в Год памяти и славы на территории региона планируется проведение порядка 100 общественных мероприятий и общероссийских акций. Вся информация об этом будет размещаться на Официальном портале органов госвласти и в социальных сетях.

Председатель областного совета ветеранов Григорий Эстрин выступил с предложением вовлечь как можно больше жителей области, подрастающего поколения в праздничных мероприятиях Года памяти и славы.

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