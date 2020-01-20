/ / От коммуналки до ФАПов

Больше трети поручений врио губернатора ЕАО исполнены в Смидовичском районе

По результатам поездки Ростислав Гольдштейн дал правительству области, администрации района и главам поселений более двадцати поручений. Они касались сферы жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты населения и многих других.

Много поручений было дано в сфере здравоохранения. Как рассказал глава Смидовичского района Максим Шупиков, в настоящее время осуществляется планомерная работа по нормализации функционирования аптек и ФАПов, своевременному обеспечению лекарственными, в том числе льготными, препаратами населения.

Во время поездок граждане отмечали неудовлетворительную работу управляющих компаний. В связи с этим уже созданы рабочие группы из числа администраций, управляющих компаний и общественности, которые осуществляют контроль за устранением всех недостатков, в том числе утеплением теплотрасс.

Управление по внутренней политике ЕАО