/ / Открыта регистрация на Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был Президентом»

Конкурс проводится в поддержку инициативы Президента РФ по внесению изменений в Конституцию России, организатором выступает АНО «Центр развития молодежного парламентаризма» при содействии Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Целью конкурса является повышение гражданской активности, экономической и правовой культуры молодежи.

Заявки принимаются до 12 марта 2020 года

Участие в конкурсе могут принять молодые граждане в возрасте от 7 до 35 лет: школьники, студенты, аспиранты, работники государственных и частных организаций.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

— Эссе на тему: «5 шагов к России будущего: первые указы» (для участников от 7 до 35 лет);

— Рисунок на тему: «Взгляд на будущее России» (для участников от 7 до 14 лет);

— Видеоролик на тему: «Моя предвыборная кампания» (для участников от 15 до 35 лет);

— Проект на тему: «Конституция 2020: мои предложения в поддержку инициативы Президента» (для участников от 11 до 35 лет).

Заочный этап конкурса пройдет с 20 января по 12 марта 2020 года (заявки принимаются на сайте http://konkurs-president.ru)

После оценки представленных работ экспертами лучшие проходят в очный этап конкурса, который состоится с 17 по 19 апреля в Санкт-Петербурге. Он включает в себя публичную защиту работ, а также образовательно-деловую и культурную программы.

Все авторы работ, прошедших в очный тур, получат сертификаты участников конкурса. Победители и дипломанты конкурса проектов «Если бы я был Президентом» будут награждены ценными призами и подарками, а также получат возможность лично представить свои проекты представителям федеральных органов государственной власти.

Дополнительную информацию о конкурсе (условия проведения, требования к работам и пр.) можно получить по телефонам: 8-499-653-64-26, 8-916-839-41-78, а также на официальном сайте http://konkurs-president.ru