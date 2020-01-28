Патриотическая акция «Горсть памяти» прошла 27 января 2020 года, на территории Биробиджанского муниципального района.

Она состоялась в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Инициатором Всероссийской военно-патриотической акции выступает Министерство обороны Российской Федерации.

Как сообщили в администрации Биробиджанского муниципального района, на место захоронения ветерана Великой Отечественной войны Семена Ивановича Алёхина прибыли военный комиссар Еврейской автономной области Дмитрий Вайсфельд, начальник управления по обеспечению деятельности мировых судей и взаимодействию с правоохранительными органами Сергей Овчинников, глава Биробиджанского муниципального района Сергей Солтус, заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам Роман Карепов, глава Птичнинского сельского поселения Валерия Тихомирова, представители правоохранительных органов, юнармейцы и родственники ветерана.

В торжественной обстановке собравшиеся почтили память простого солдата, который был участником боев за Брестскую крепость и получил тяжелое ранение. В итоге война для него закончилась лишь в октябре 1945 года, когда он, поправив здоровье, смог вернуться домой.

С могилы Семена Ивановича был осуществлен забор земли. Теперь кисет с землей доставят с воинскими почестями в Подмосковье. Туда же будут доставлены и другие «Горсти памяти», собранные с мест захоронений участников боевых действий Второй мировой войны со всех уголков России. В дальнейшем их поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят на прихрамовой территории главного храма Вооруженных сил РФ — в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти». Гильзы с землей будут доставлены и размещены ко дню празднования 75-летия Великой Победы.

По информации сайта http://br.eao.ru

Справочно:

«Дорога памяти»

В мультимедийной галерее «Дорога памяти», которая станет частью храмового комплекса, будут данные и фотографии всех участников Великой Отечественной войны. Проект объединит в себе десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов.





Для того чтобы в специальном проекте мог принять участие каждый желающий, на сайте Минобороны России запущен информационный раздел «Дорога памяти», куда каждый желающий может загрузить фотографии и данные о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны, воевавших на фронте или трудившихся в тылу, которые войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти».