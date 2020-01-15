/ / Пережившая Холокост олимпийская чемпионка отметила 99-летие

9 января старейшая в мире олимпийская чемпионка Агнес Келети, в молодости пережившая Холокост, отметила свой 99-й день рождения. Об этом сообщает JTA

Агнеc Келети (до замужества Кляйн) завоевала 10 медалей по гимнастике на Олимпийских играх. На играх 1952 года в Хельсинки она получила золотую медаль в вольных упражнениях, серебряную в командном зачете и две бронзовых. В 1956 году в Мельбурне ей удалось завоевать три золотых медали за упражнения на бревне и на брусьях, а также в вольных упражнениях. Еще одну медаль Агнес получила в командном зачете, а также выиграла серебро в многоборье и другом командном зачете.

Спортивную карьеру Келети начала в 4-летнем возрасте и за свои достижения получила престижные награды Венгрии и Израиля.

Отец и дядя Агнес Келети погибли во время Холокоста, когда девушке было 18 лет. Чтобы спастись, будущей чемпионке пришлось прятаться и выдавать себя за другого человека, работая горничной в отеле. Келети возобновила тренировки в качестве гимнастки в 1946 году. Ей было запрещено участвовать в Олимпийских играх в Лондоне в 1948 году, потому что она сломала ключицу на тренировках. В 1957 году Агнес переехала в Израиль, а четыре года назад вернулась в Венгрию.

Своим секретом долголетия Агнес называет позитивный настрой и общение с детьми. Она и сейчас ведет активный образ жизни, путешествует и находит новые интересные места.

eng.gymnovosti.com

natedsanders.com

Источник: jewish.ru

ФК «Челси» увековечит память жертв Холокоста на стадионе

Футбольный клуб «Челси» в сотрудничестве с известным британско-израильским уличным художником Соломоном Соузой отметит День памяти жертв Холокоста на стадионе «Стэмфорд Бридж»

Как сообщает Jerusalem Post, Соуза нарисует граффити размером 12 на 7 м, изображающую евреев-футболистов, отправленных в нацистские лагеря. Это будет сделано в ознаменование Дня памяти жертв Холокоста 27 января. Граффити будет нарисовано на стене у западной трибуны стадиона «Стэмфорд Бридж». Художественная инсталляция является частью кампании ФК «Челси» «Скажи «Нет!» антисемитизму» и финансируется владельцем клуба, российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

Соуза изобразит трех еврейских футболистов – Юлиуса Хирша, Арпада Вейса и Рона Джонса.

Хирш стал первым футболистом-евреем, представлявшем сборную Германии и сыгравшем 7 международных матчей за Германию в период с 1911 по 1913 год. Хирш ушел из футбола в 1923 году. 1 марта 1943 года был депортирован в Освенцим. Дата его смерти неизвестна.

Арпад Вейс был венгерским футболистом и менеджером, который играл за Tоrekvеs SE в Венгрии и был членом венгерской команды на летних Олимпийских играх 1924 года в Париже. Выйдя на пенсию в 1926 году в качестве игрока, Вейс поселился в Италии и стал помощником тренера клуба Alessandria, а затем перешел в миланский InternazionaleMilano. Вейс и его семья были вынуждены покинуть Италию и нашли убежище в Нидерландах, где он получил работу тренера в ФК «Дордрехт». В 1942 году Вейс и его семья были депортированы в Освенцим. Жена Вейса Елена и его дети Роберто и Клара были убиты нацистами по прибытии в лагерь. Сам Вейс умер в январе 1944 года.

Рон Джонс, известный как «Вратарь из Освенцима», был британским военнопленным, которого в 1942 году отправили в лагерь вермахта для британских военнопленных E715, бывший частью Освенцима. Джонс был членом Футбольной лиги Освенцима и был назначен вратарем валлийской команды. В 1945 году Джонс был вынужден присоединиться к «Маршу смерти» заключенных по всей Европе. Вместе с 230 другими пленными из числа солдат союзников он прошел 900 миль из Польши в Чехословакию, а затем в Австрию, где они были освобождены американскими войсками. «Марш смерти» пережили менее 150 человек. После войны Джонс вернулся в Ньюпорт и более 30 лет был волонтером акции «Маковый призыв» (акция в память о погибших в мировых войнах), вплоть до своей смерти в возрасте 102 лет в 2019 году.

Соломон Соуза вырос в Лондоне и репатриировался в Израиль, будучи подростком. В Израиле он стал известен своими рисунками, изображающими известных израильтян и арабов. «Я рад, что меня пригласили в «Челси» и поручили создать этот проект», – сказал Соуза. «Моя бабушка, ЛизелоттаСоуза, бежала от нацистов в 1939 году и приехала в Великобританию, поэтому этот проект очень много значит для меня и моей семьи».

wikipedia.org

wikipedia.org

eurosport.ru

Источник: jewish.ru