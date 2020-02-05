/ / Первенцев может стать больше

Почти полмиллиона записей актов гражданского состояния оцифровано органами ЗАГС Еврейской автономной области за минувший год.

Из бумажного в электронный формат переведены документы, охватывающие разные периоды, начиная с 1925 года.

Свыше 200 тысяч из них уже переданы из региональной информационной системы «Находка-ЗАГС» в Федеральную государственную информационную систему «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния («ЕГР ЗАГС»), сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области.

Всего же из нашей области до конца текущего года туда должны поступить 684 с половиной тысячи электронных записей. Об этом сообщила на своей пресс-конференции по итогам работы органов ЗАГС области в минувшем году начальник управления ЗАГС областного правительства Ирина Литвиненко. Она подчеркнула, что формирование Единого государственного реестра даст возможность каждому человеку, где бы он не жил, получить дубликат документа на основании актовой записи непосредственно по месту жительства.

Новшеством прошлого года стали новые формы свидетельств о регистрации актов гражданского состояния. На них обозначен QR- кодом, позволяющий с помощью специальной программы подтвердить достоверность документа.

На пресс-конференции Ирина Литвиненко раскрыла также статистику регистрации актов гражданского состояния минувшего года. Некоторые, из сообщённых ею данных, довольно любопытны. Так, традиционно в нашем регионе рождается больше мальчиков, чем девочек. Не стал исключением и нынешний год.

В списке имён, которые родители дают новорожденным мальчикам, уже несколько лет лидирует имя Артём, у девочек популярно — Софья (София). На свет в 2019 году появилось 115 Артёмов и 65 Софий. В прошлом году, как и в последние предыдущие годы, в семьях больше родилось вторых детей, чем первых (668 против 587). Однако, как считает Ирина Литвиненко, эта тенденция может измениться благодаря мерам материальной стимулирования рождаемости, предложенным Президентом в Послании Федеральному Собранию на 2020 год.