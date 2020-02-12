/ / Писатель Петр Вайль (1949 – 2009)

Говорят, красиво жить не запретишь, – неправда: красивая жизнь только та, которая полноценна и естественна. Запланировать красоту и счастье не выходит.

Советский и американский журналист, писатель, радиоведущий. Родился в Риге. Отец – московский еврей, мать – из русских молокан. Учился в Строительном институте, бросил его, служил в армии, потом окончил заочно редакторский факультет Московского полиграфического института в 1975 году. Работал грузчиком, рабочим на кладбище, пожарным, журналистом в районной газете. Печатался как эссеист и критик с 1973 года. В 1977 году эмигрировал в США, где сотрудничал в газетах «Новое русское слово», «Новый американец», «Семь дней» и др. С 1988 года – сотрудник нью-йоркского бюро радиостанции «Свобода». С 1995 года жил в Праге. Работал заместителем директора «Русской службы» по информационным, потом – по тематическим программам. В последние годы занимал должность главного редактора «Русской службы» радио «Свобода».

Петр Вайль был ярким представителем плеяды литераторов-семидесятников, дружил и работал с Сергеем Довлатовым, с Александром Генисом, с Вагричем Бахчаняном, был знаком с Иосифом Бродским и позднее стал составителем сборников его поэзии. Петр Вайль – лауреат нескольких литературных премий, ведущий цикла телепередач на телеканале «Культура», член ред. советов журналов «Иностранная литература» и «Знамя», член-основатель Академии русской современной словесности, Экспертного совета Гильдии киноведов и кинокритиков России.

Его эссе и статьи за 30 лет были опубликованы в 120 периодических изданиях, включая журналы «Вокруг света», «GEO». Одно из значительных произведений писателя, «Гений места» (1999), переиздавалось четыре раза. Оно представляет собой своевольный гибрид путевых заметок, литературно-художественное эссе, мемуар – результат путешествий по миру в сопровождении великих гидов. В нем каждому городу поставлен в соответствие свой «гений» – знаменитый человек, живший там (чаще всего), испытавший влияние города и повлиявший на него. Каждой паре город-человек поставлена в соответствие симметричная пара. В предисловии к «Гению места» Вайль писал: «Связь человека с местом его обитания – загадочна, но очевидна. Или так: несомненна, но таинственна».

Ушел из жизни Петр Вайль после комы от перенесенного инфаркта.

Лицо куда непостижимей и надежней души, которая за ним живет…

Судьба любого человека, как бы сложна и длинна она ни была, на деле заключается в одном-единственном мгновении – в том мгновении, когда человек раз и навсегда узнает, кто он.

Вкус – это талант. Он может быть несколько исправлен учением и опытом, но часто знания лишь портят его. Вкус есть мировоззрение, мировосприятие, миропонимание. Различение на вкус двадцати шести видов маслин – такое же проявление культуры, как определение на слух сорока одной симфонии Моцарта.

Полная свобода не только невозможна, но и не нужна человеку, а если желанна, то это – иллюзия, самообман. Человеку нужна не свобода, а любовь. Любая привязанность и страсть – к работе, музыке, животному, другому человеку – это кабала, путы, обязательства, и нет в мире ничего более противоположного и противопоказанного свободе, чем любовь.

Взрослый знает, что быть веселым – значит быть сильным.

В молодости ты – это только ты, а потом уж некая сумма намерений, мыслей, эмоций, навыков, поступков: культурный слой, через который так трудно пробиться к себе.

Греческая идея: мир меняется, но не улучшается. Древние доказали это на своем примере. Если жить стало несравненно удобнее, то к человеку и человеческим отношениям идею прогресса не применить.

Любой хороший писатель – оскорбление для его народа. Хорошее писательство – это правда. Но кому и когда она нужна? Лишь тогда, когда правда со временем становится частью мифа, в котором живет народ. Ведь к мифу вопросов не обращают – он сам дает ответы на все.

На всех языках «Млечный путь» вызывает в воображении молоко – кроме русского. В русском он рифмуется с вечностью.

Говорят, красиво жить не запретишь, – неправда: красивая жизнь только та, которая полноценна и естественна. Запланировать красоту и счастье не выходит.

Это закон истории: фактом становится то, что замечено и описано.

Доступность рая – непременное условие существования. Легкодоступность – крушение мечты.

Останавливая взгляд на конкретном лице, видишь, как в пьесах классицистов: Лицемерие, Алчность, Хитрость, Жестокость, Глупость, Глупость, Глупость… А те же люди вместе – лишь растерянны и нелепы.

Мир и человек несовершенны, и разумнее не тратить усилия на их переделывание, а приспособиться к сосуществованию с ними. В этом смысле русский и американец находятся на противоположных полюсах, европеец – где-то посредине. Все трое знают, что человек – существо слабое и ничтожное, но русский знает и упивается этим, европеец знает и помнит, американец знает и предпочитает не напоминать.

Если б русского читателя вовремя предупредили, что Достоевский писал детективы, может, история XX века пошла бы по-иному.

Нельзя слишком одушевлять неодушевленное. Тут набожность Гауди переходит в мистический экстаз на грани ереси.

Не обозначают ли слова «это мне не нравится» не что иное как «я не понимаю этого».

Отношения с жизнью никогда не бывают односторонними: если это любовь, то только взаимная. Нельзя с нелюбовью относиться к жизни и ждать любовных флюидов в ответ. Только тот, кто боится быть смешным, плюхается в лужу.

Засушить бабочку – это уничтожение красоты или ее увековечение?

Ограждение своего – способ выживания в меняющемся мире.

Райское изобилие красот настраивает на меланхолический лад, потому что для земной жизни это явный перебор.

Тем и отличается положительный персонаж от отрицательного, что сразу стреляет в голову.

Умение все обратить себе на пользу, в зависимости от точки зрения, вызывает восхищение или ненависть. Во всех случаях – зависть, страх, почтение.

Цитаты из книги Петра Вайля «Гений места»

Подготовила Анастасия Кадина