/ / Питание в норме

По законопроекту, который обсуждает Государственная Дума, бесплатное питание получат ученики младшей школы. Но не только они

Законопроект касается также людей, живущих в социальных учреждениях, пациентов больниц и людей, работающих на вредном производстве.

От трёх до пяти

Как нам сообщил и.о. первого заместителя председателя комитета социальной защиты населения правительства Еврейской автономной области Антон Левчук, в ЕАО работает пять социальных учреждений, в которых пациенты находятся постоянно. Учреждения предназначены для инвалидов, престарелых людей, людей с психическими заболеваниями и также для умственно отсталых детей. Всего в них содержится около восьмисот человек.

Закон обозначает, что эти люди должны получать трёхразовое горячее питание. Сейчас положение дел соответствует этой норме – пребывающих в социальных учреждениях кормят три раза в день, а порой и больше. К примеру, дети школьного возраста обеспечены пятиразовым питанием.

Ранее сообщалось о том, что в Валдгеймском детском доме-интернате для умственно отсталых детей на продукты для воспитанников тратили недостаточно денег, но после этого сумма была увеличена. Она выросла со 180 до 230 рублей в день. Кроме того, законопроект касается качества продуктов питания для детей.

По словам Антона Петровича, сейчас для приготовления пищи закупается продукция соответствующая действующим санитарным и медицинским нормам. «Если появятся дополнительные требования, то они появятся в условиях аукциона. Если поставщик не сможет соответствовать им, то и в тендере он участвовать не будет», — пояснил наш собеседник. Сейчас продукты для социальных учреждений области приобретают у фермеров ЕАО, Хабаровского края и Амурской области.

Не вредная прибавка «за вредность»

Порядок организации питания на вредном производстве нам прояснил руководитель управления Роспотребнадзора по ЕАО Павел Копылов. Сейчас вредным производство считается после того, как оно проходит проверку условий труда и выставляется класс этих условий. В результате работодатель обязан предоставить одну из компенсирующих мер, предписанных законом. Сотрудникам на таких предприятиях выдают индивидуальные средства защиты, также они получают либо бесплатное молоко, либо оно заменяется денежной компенсацией. На производстве, признанном вредным, работников обеспечивают лечебно-профилактическим питанием.

А что изменится?

По оценке Павла Копылова, для того, чтобы законопроект был реализован в нашей области, важен вопрос материально-технического оснащения столовых.

Нужно закупать новые комплекты посуды. Также может потребоваться переоборудование пищеблоков или разработка новых логистических схем для доставки горячего питания. Например, не все школы области оборудованы полноценными пищеблоками. Некоторые работают на полуфабрикатах или как буфеты, куда пищу доставляют готовой. В 2014 году в Биробиджане проходило переоборудование школ, когда они получили новые пищеблоки, но всё равно остаётся необходимость обновлять это оборудование и проводить плановый ремонт.

Сейчас у Роспотребнадзора возникают претензии к продуктам питания, которые предлагают в школьных столовых Еврейской автономии. За прошлый год в школах области прошло около пятидесяти проверок и в тридцати процентах случаев были выявлены нарушения в сфере питания. Чаще всего представители ведомства сталкиваются с отсутствием сопроводительных документов и маркировки на продуктах, когда нельзя подтвердить безопасность, происхождение, время поступления в учреждение и срок годности таких продуктов.

Также инспекторам встречаются факты несоответствия по нормам выдачи продуктов и несоответствия меню заявленного, а также того, из которого школьники могут выбрать себе обед. В этих случаях составляется административный протокол, выписываются штрафы и выдаются предписания указывающие сроки устранения нарушений.

Также бурно обсуждается вопрос о стоимости питания. Например, на данный момент не выполняются рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов по свежим овощам и фруктам. Но Павел Викторович надеется на то, что этот недостаток, благодаря новому законопроекту и финансированию, которое он предполагает, скоро будет устранён.