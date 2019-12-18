Биробиджанец Максим Хохленков стал лучшим в этом году спасателем в нашей области

Он победил в соответствующей номинации регионального этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». Десятилетний стаж работы, универсальность и готовность всегда прийти на помощь позволили ему стать лучшим. Жюри оценивало достижения за прошедший год службы.

В работе Максиму Ивановичу помогают профессиональные навыки крановщика, промышленного альпиниста и водителя различных категорий, в том числе и вездехода, работы с разливами нефти. Прошел он и обучение по спелеологической, водной, горнолыжной подготовке, получил допуск к работе с аварийно-спасательным и гидравлическим инструментом, бензопилами.

По словам Максима, работу выбирал не ради наград, а по зову сердца:

– Отслужив в армии и милиции, решил сменить сферу деятельности. От знакомых узнал о поисково-спасательном подразделении в Биробиджане. Мне понравилась работа спасателя. Я понял, что могу приносить реальную пользу людям, помогать в тяжелых ситуациях. Хорошо помню один из выездов на ДТП в первые месяцы службы. Прибыли к месту ЧП, где столкнулись два микрогрузовика, а среди пострадавших – двое моих знакомых. Оба зажаты в автомобилях, кровь, стоны. Я понимал, что действовать нужно быстро и по инструкции. Деблокировали, передали медикам. Оправившись, ребята звонили, благодарили за помощь. Наверное, тогда я окончательно убедился, что хочу работать там, где могу что-то исправить, не допустить гибели, помочь.

Большая часть области представляет собой болотистую местность, здесь произрастает кедр, множество дикоросов. Практически весь летний период спасатели проводят, разыскивая потерявшихся граждан. Максим Хохленков за лето 2019 года восемь раз выезжал на подобные мероприятия.

– Знаете, это не однодневные командировки с ясной целью и видимыми сроками. Ты отправляешься в лес по болотам и марям на поиски потерявшихся людей, зная лишь приблизительно от родственников или очевидцев направление, в котором они ушли. Например, бабушку из села Белгородского удалось отыскать быстро – за сутки. Оказалась в овраге около леса и утверждала, что прилегла на пять минут отдохнуть, не понимая, что ушла из дома два дня назад. А вот сборщиков кедрового ореха в Облученском районе искали двенадцать дней. Дважды в этом году мы сталкивались с дикими животными – медведями и кабанами, удавалось мирно разойтись.

Летом Максим Хохленков стал свидетелем того, как молодежь купалась в водоеме. В какой-то момент понял, что девушка стала тонуть, попав в течение под установленный там же понтон, а друзья пытаются спасти ее. Быстрота реакции, выработанная годами, позволила Максиму моментально подбежать к краю понтона и схватить девушку, затягиваемую течением. Посиневшую и обессилевшую, он ее в буквальном смысле слова «вырвал из лап смерти».

– Буду откровенным, благодарность за работу можно услышать не всегда. Да мы, спасатели, и не ждем похвалы. Лучшая награда – осознание того, что ты успел сделать все возможное, чтобы человек, попавший в беду, не умер. А для меня еще одно поощрение находится в глазах моих детей, когда я прихожу с работы. Девчонки смотрят на меня как на героя, спрашивают о работе. Они и своих одноклассников приводили в поисково-спасательное подразделение на экскурсии.

Благодаря поддержке и пониманию со стороны семьи, суровые трудовые будни спасателя проходят легче.

– Я ни разу не жалел, что пошел в спасатели, и до сих пор с радостью хожу на работу, – признается Максим Хохленков. – Тут есть к чему стремиться. Служба подстегивает следить за своей формой. Мы регулярно занимаемся физической подготовкой, бегаем, поэтому я чувствую себя прекрасно. И коллектив спасателей ЕАО уже как большая семья, практически нет текучки кадров, состав годами не меняется. Знаешь не только ребят, с которыми работаешь, но и их жен, детей. Глобальных перемен в будущем не планирую, я нашел дело, которым мне интересно и приятно заниматься. Я горжусь своей профессией!

Пресс-служба ГУ МЧС России по ЕАО