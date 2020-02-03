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Почетному гражданину ЕАО Е.Н. Яновскому

Почетному гражданину ЕАО Е.Н. Яновскому

Уважаемый Евгений Николаевич! От всей души поздравляем Вас с 80-летием!

Много лет назад Вы по зову души стали врачом и практически всю свою профессиональную деятельность связали с областной детской больницей. В этом году исполняется ровно полвека, как Вы пришли в нее молодым педиатром, а уже через два года возглавили соматическое отделение, которым заведовали сорок лет.

Все эти годы Вы своим примером подтверждали, что самое ценное для врача – жизнь пациентов. Вы сохранили здоровье тысячам детей, и они вместе со своими родителями всегда будут искренне благодарны Вам. Заслуженный авторитет Вы снискали и у врачей. Ни один десяток докторов может гордиться тем, что их наставником был Евгений Яновский. Коллеги и сейчас знают, что в любое время могут обратиться к Вам за профессиональным советом, ведь Вы по-прежнему занимаетесь методической работой, а значит – в строю.

Ваш добросовестный труд оценен по достоинству. Вы не раз награждались государственными, ведомственными, областными и общественными наградами. Вам вручен знак «Отличник здравоохранения», Ваше имя вписано в энциклопедию «Лучшие люди России», а ровно 20 лет назад Вам было присвоено звание «Почетный гражданин ЕАО» – высшая награда области.

Пусть Ваши знания и опыт еще долгие годы будут востребованы людьми. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, оптимизма и всего самого доброго!

Депутаты Законодательного Собрания ЕАО

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