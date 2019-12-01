В лицее № 23 приступили к капитальному ремонту компьютерного класса. Он будет отвечать последним техническим требованиям.

Такой подарок к юбилею образовательного учреждения преподнесли на тот момент еще сенатор Совета Федерации от ЕАО Ростислав Гольдштейн и мэр Биробиджана Александр Головатый.

— Ростислав Эрнстович подарил нашему лицею современные компьютеры, — рассказала директор лицея № 23 Лилия Комиссаренко. – Александр Сергеевич выделил деньги на капитальный ремонт компьютерного класса, который, к слову, не ремонтировался уже 20 лет.



— На ремонт класса мэрия города выделила 1,2 млн рублей, — прокомментировал мэр Биробиджана Александр Головатый. – Было бы не правильно, если бы в неприглядном классе стояли современные компьютеры. Поэтому было принято решение выделить средства на капитальный ремонт. Здесь полностью поменяют окна, дверь, полы, выровнят стены, потолок и не только. Капитальный ремонт будет проходить в два этапа. До конца января 2020 года класс будет сдан «под ключ». В эти выходные я побывал в лицее и оценил ход работ. Ремонт идет по графику, специалисты в срок должны уложиться. В скором времени мальчишки и девчонки лицея № 23 будут заниматься в современном компьютерном классе.

По информации http://www.biradm.ru