/ / Поддержана инициатива о компенсации покупки топлива без документов

Депутаты парламента ЕАО подержали инициативу коллег из Сахалинской областной Думы сохранять за инвалидами право на компенсацию стоимости твердого топлива в случае, если они не могут предоставить подтверждающие документы

Соответствующий проект федерального закона, направленный на дополнительную защиту инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, рассматривался на очередном заседании областного парламента. Напомним, что эти категории граждан имеют право на пятидесятипроцентную компенсацию расходов на дрова и уголь, приобретаемых в пределах установленных в регионе стандартов. Но чтобы получить эту компенсацию, людям нужно принести документы, в которых будет указано, что именно, в каком количестве и по какой цене они купили.

Между тем действительность такова, что жители маленьких, отдаленных сел и поселков в связи с отсутствием на их территории специализированных организаций нередко вынуждены приобретать топливо у так называемых частников, которые никаких квитанций и чеков не выдают. Соответственно, такие покупатели утрачивают право на компенсацию. Для устранения этой несправедливости и был подготовлен проект федерального закона, согласно которому инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, не обязаны в таких случаях предоставлять подтверждающие документы.

«Мы живем в таких климатических условиях, что семье в доме с печным отоплением всегда будут нужны дрова и уголь. К тому же законом уже оговорено, что компенсация производится из расчета норм потребления, установленных в регионе, — прокомментировала инициативу председатель комитета ЗС по социальной политике Галина Седова. – Поэтому нет никаких оснований считать, что кто-то начнет злоупотреблять своим правом. Зато принятие этого закона позволит людям избавиться от многих проблем, в том числе и от необходимости оплачивать в полном объеме то, что им по закону положено по цене, вдвое меньшей».

Депутаты законопроект поддержали. Более того, они предложили распространить его действие не только на инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, но и на другие категории граждан, нуждающиеся в особой государственной поддержке. Соответствующие предложения также будут направлены в Госдуму.