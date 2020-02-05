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Погибли под Сталинградом

Сотрудники областного Пенсионного фонда разыскивают потомков красноармейцев, павших в годы Великой Отечественной войны

Сталинградская битва – одна из самых кровавых в истории человечества. Красная Армия потеряла под Сталинградом почти 480 тысяч человек, войска вермахта – около 300 тысяч человек, германские союзники – около 200 тысяч человек. Число погибших горожан невозможно установить даже приблизительно, однако счет идет на десятки тысяч человек.

В архивах областного ПФР нашлись скорбные весточки с фронта – похоронки на бойцов, павших в жестоких сражениях под Сталинградом.

Михаил Павлович Паевщик до войны работал в колхозе в Смидовичском районе, затем был призван на фронт. В ноябре 1942 года его семья получила страшную весть с фронта – Михаил Павлович «в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество был убит при героической обороне Сталинграда» и был похоронен в селе Городище.

В разгар немецкого наступления – 20 сентября 1942 года – погиб и Владимир Алексеевич Лучников, уроженец Кирова. Его семья жила в Смидовичском районе, а сам он до войны работал кочегаром. Владимир Алексеевич погиб в 8 км юго-восточнее Сталинграда, на балке Купоросной.

Шанс прикоснуться к этим страницам истории стал возможен благодаря крупному патриотическому проекту «Бессмертные дела», который реализуется областным отделением ПФР с мая 2017 года. Сотрудники Пенсионного фонда разыскивают потомков погибших красноармейцев и передают им извещения о гибели родных героев. Уже удалось найти родственников 26 погибших солдат.

Соб. инф.

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