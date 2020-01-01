/ / Пограничникам посвящается

Вышла из печати книга-каталог «В памяти народной» – о памятниках и мемориалах, установленных защитникам дальневосточной границы в Хабаровском крае и Еврейской автономной области

Не все они хорошо известны жителям нашей области. Пожалуй, самый знаковый памятник установлен в Биробиджане – в сквере на проспекте 60-летия СССР. Это целый мемориал, который был сооружен к 100-летию органов пограничной охраны и открыт 27 мая 2018 года. Автор памятника – художник Владислав Цап.

Но если мемориал в центре города может увидеть каждый, то памятник пограничникам, служившим в Афганистане, находится на территории военного городка Биробиджанского погранотряда. Установлен он в 1992 году.

Рассказано в книге о бюсте Герою Советского Союза Петру Кагыкину, установленному в селе Ленинском на погранзаставе, которая носит его имя. В райцентре есть улица и переулок имени Героя, мемориальная доска в память о нем. А 8 мая прошедшего года памятная доска Петру Кагыкину была установлена на пограничной заставе в селе Воскресеновка, где он проходил службу до войны.

Есть на улице Кагыкина в селе Ленинском памятный знак пограничникам Дальнего Востока, установили его в 2016 году.

Но и это не весь список. В самом начале улицы Советской райцентра более сорока лет назад был поставлен памятник морякам-пограничникам, где на основании постамента начертано: «Границы России священны и неприкосновенны».

В другом пограничном районе – Октябрьском – наиболее известен памятник пограничнику Ивану Федько в селе Союзном, там же находится погранзастава его имени. Установлен памятник почти 70 лет назад, в 1951 году. А в 2010 году бюст Ивану Федько установили в парке культуры и отдыха села Амурзет. Изготовили бюст в Китае и очень неудачно – пограничник, геройски погибший от рук японцев в 1945 году, совершенно не похож на себя.

Есть памятники пограничникам и в Облученском районе. В 1972 году в селе Радде была увековечена память героя-пограничника Василия Денисова, погибшего в 1944 году при защите государственной границы. В Облучье есть улица его имени.

Упомянуты в книге и памятники, установленные на захоронениях пограничников в селах Ленинское, Благословенное, Екатерино-Никольское и Дежнево.

Автор идеи книги и ее составитель один в двух лицах – это председатель организации ветеранов пограничной службы Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО Виталий Хромов. Именно ветеранская организация пограничников инициировала сооружение мемориала в Биробиджане.

«Работая над этой книгой, я стремился к тому, чтобы воскресить в памяти современников и сохранить для будущих поколений имена тех, кто до конца остался верен воинской присяге и для кого превыше всего являлось обеспечение безопасности рубежей Родины» – написал автор в предисловии.