/ / Пока приближалось спасение

27 января Международный день памяти жертв Холокоста

Калужское еврейское гетто просуществовало всего два месяца, однако и этого хватило, чтобы оставить незаживающую рану в душах его узников

Народы мира никогда не забудут, что 75 лет назад советские войска принесли жизнь и свободу узникам лагеря смерти Освенцим. В эти дни проходит «Неделя памяти», во всем мире люди вспоминают о страшных событиях Холокоста и его жертвах. Мы в нашей газете решили рассказать об одном гетто, созданном фашистами на территории Советского Союза в 1941 году.

Приоткрыть одну из трагических страниц истории Холокоста нам помогает учебное пособие кандидата исторических наук Майи Добычиной. Оно было издано Калужской еврейской общиной к 70-летию освобождения города и местного гетто от немецко-фашистских захватчиков. Сколько бы ни прошло времени, эта книга до сих пор остается бесценным источником информации. Здесь впервые, в жанре краеведческой литературы, были собраны и обобщены факты, связанные с Калужским гетто, представлены тексты подлинных документов, воспоминания бывших малолетних и взрослых узников, опубликованы архивные фотографии.

Любопытна особенность этого места заключения. Оно первым в Европе было освобождено от гитлеровцев Красной Армией. И в то же время о нем было известно крайне мало, хотя в документах тех лет недостатка не было.

В чем же дело?

Отвечает Майя Добычина. – До 1990-х годов, – говорит она, – многие архивные материалы были засекречены. Лишь в последние десятилетия историки, ученые, краеведы получили доступ к этой тайне за семью печатями. Да и то, как в центральных научных изданиях, так и в местной печати многие годы рассматривали в основном материалы, связанные с обороной и освобождением Калуги. О создании же еврейского гетто и судьбе его узников начали рассуждать сравнительно недавно.

Калужское гетто просуществовало два месяца – ноябрь и декабрь 1941 года. Из книги мы узнаем, как фашисты захватили город, как создавалось это место заключения, его местонахождение, какой там был установлен режим. Ну и, конечно, о самой страшной его странице – ликвидации 21-22 декабря 1941 года. Тогда при отступлении фашисты подожгли еврейский поселок.

Сохранились списки евреев, содержавшихся в гетто. Всего там находилось 159 человек. Причем преобладали женщины. И почти сорок детей. Трудоспособных было меньше половины. Узников привлекали к самым грязным видам работы. Обитатели гетто голодали, подвергались издевательствам и унижениям.

И все-таки, несмотря на лишения, большинству из них удалось спастись. От массовых расстрелов и голодных смертей их спасло то, что гетто просуществовало недолго.

Первые воспоминания обитателей Калужского гетто были записаны ими собственноручно в 1942 году. Сохранились и сочинения школьников-евреев на тему «Что я пережил в период немецко-фашистской оккупации». В них дети, бывшие узники гетто, поведали о жизни за колючкой. Некоторые воспоминания были записаны самой Майей Добычиной.

Эти живые свидетельства дают возможность прочувствовать, что переживали заключенные в те страшные два месяца их жизни, как менялся их характер под воздействием ежеминутной опасности. Мы слышим голоса узников и с их помощью можем проникнуть во внутренний мир этих людей, узнать об их страхах и надеждах на спасение. Воспоминания дополняют общую картину мельчайшими подробностями повседневного быта в Калужском гетто, которую не способны отобразить никакие документы. Бурю эмоций в сердцах евреев-невольников, конечно же, вызвала весточка о приближении Красной Армии.

Анна Абрамовна Веллер

(декабрь 1942 года):

«…И так тянулись мрачные, беспросветные дни… Жители гетто были обречены на голодное существование. Но вот издали, как сладкая музыка, послышались глухие отзвуки канонады. Измученные, униженные, мы воспрянули духом. Поняли, что наши близко, что недалек тот час, когда мы будем освобождены из этого ада. Но немцы, чуя свою гибель, словно озверели. 22 декабря в 10 ч утра они, пьяные, ворвались к нам в гетто и стали стрелять в окна. Люди, кто в чем, схватив детей, выбежали из домов. Часть немцев открыла стрельбу по убегавшим, а другие стали обливать выходы из домов горючей жидкостью и поджигать. Гетто превратилось в сплошной костер: и стоны умирающих, и крики детей смешались с треском валившихся балок. Уцелевшие евреи, оставив в пожаре все, схватив детей, как безумные побрели в город, ища приюта.

Но части Красной Армии делали свое дело. 30 декабря мы со слезами радости на глазах увидели своих избавителей с родными звездочками на шапках. Они шли бодрые, румяные, тепло одетые, ласково приветствовали нас. И как-то по-другому, приветливо светило солнце. И город показался таким родным, парадным, хотя кругом еще горели дома, и на дорогах догорали немецкие машины».

Наум Хаимович Зисман,

бывший малолетний узник гетто (2010 год):

«…Утром кто-то забежал и закричал: «Наши пришли!». И все начали смеяться. Потом мы с матерью пошли на Театральную улицу к нашему дому. Там столы, стулья стояли, подушки разбросаны были. Походили-походили. И пошли в дом к этому знакомому деду на Пушкинский переулок. Где сейчас школа, там был частный дом. Семья этого деда эвакуировалась. Немцы в том доме стояли, во дворе мотоциклы, машины… Все это они побросали. И елку бросили. Мне повезло. Я туда пришел, а там елка стоит наряженная… конфетами».

Мария Абрамовна Файнгор

и Анна Абрамовна Веллер (декабрь 1942 года):

«Ежедневно в гетто проникали люди, чтобы принести что-нибудь из съестного. Кто не имел возможности чем-либо помочь, чтобы ободрить или утешить, пользовались хотя бы добрым словом. Бывшие больные проникали к врачу, сослуживцы из аптеки – к фармацевтам, приятели, учащиеся проникали к своим друзьям. Эти люди почти ежедневно посещали гетто, были своего рода информбюро для нас.

Слухи о приближении Красной Армии, о ее победах приносили наши милые разведчики. Молодежь скрашивала серую, беспросветно-тяжелую жизнь обитателей гетто. Все упорнее проникали слухи о приближении Красной Армии…

С нетерпением ожидали евреи избавления. Надежда на быстрое внезапное вступление Красной Армии в Калугу не покидала их, но вместе с тем страх, что гестаповцам удастся в последний момент расправиться с евреями, ни на одну минуту не покидал нас».

«Интерес к еврейскому гетто, существовавшему в Калуге в период немецко-фашистской оккупации, не дань моде, – пишет в своей книге Майя Добычина. – Это, в первую очередь, голос в защиту справедливости. В период Великой Отечественной войны евреи наравне со всеми другими народами несли все тяготы, страдания и лишения военного времени, сражались на фронтах, воевали в партизанских отрядах, были участниками подпольных антифашистских групп и организаций, работали в тылу, приближая общую Победу. Забывая эти трагические события нашей истории, мы рискуем их повторить вновь».

Яэль Мизрахи

kaluga-poisk.ru

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