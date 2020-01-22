/ / Помнить всегда!

Идет Неделя памяти жертв Холокоста

Для многих евреев Еврейская автономная область стала местом спасения от нацистов. Среди них – и первостроитель Биробиджана Бенцион Нисанович Файн. Он приехал на станцию Тихонькая в 1928 году среди первых переселенцев. И решение перебраться на Дальний Восток спасло ему жизнь. Но его родители, братья и сестры с семьями, 22 человека, погибли.… Они были расстреляны в городке Копыл Минской области в годы Холокоста. 22 листа свидетельских показаний о гибели своих родных сын Бенциона Нисановича Роман Файн представил в Мемориальный музей «Яд Вашем» в Израиле.

Поэтому для Романа Бенционовича и его семьи Неделя памяти и Международный день памяти жертв Холокоста, отмечаемый 27 января, имеют особое значение. Тем страшным трагическим событиям наш земляк посвятил несколько стихотворений.

«Уходим в небо не по одному.

Уходим в небо сотнями и тысячами,

И в этом страшно пахнущем дыму

Родных и близких больше не отыщем мы», – пронзительно звучат строки из его стихотворения «Печи Освенцима». Эти лирические строки – его голос памяти о шести миллионах погибших евреев и 22 его родных людей.

Яэль Мизрахи