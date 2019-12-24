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Понтонная переправа открылась сегодня в селе Амурзет

Понтонная переправа открылась сегодня в селе Амурзет

Наплавной мост соответствует действующим в Российской Федерации нормативным дорожным нагрузкам, что подтверждается рабочим проектом и экспертным заключением на строительство.

Переправа будет работать в зимний период с 09.00 до 17.30 все дни, кроме воскресенья.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, областная комиссия по оценке соответствия состояния наплавных мостов и специалисты из Китайской Народной Республики подписали акт об открытии наплавного моста, соединяющего российский берег Амура и китайский город Лобэй.

Техническое состояние наплавного моста, береговых сооружений, сопряжения наплавного моста с берегом, путей выхода к наплавному мосту соответствует требованиям безопасности дорожного движения. Это подтверждают сотрудники областных управлений автомобильных дорог и транспорта, экономики, Главного управления МЧС России по ЕАО, ГИБДД УМВД России по ЕАО. Протяженность трассы составляет порядка 986 метров, грузоподъемность до 80 тонн.

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