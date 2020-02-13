/ / Поручения главы региона Ростислава Гольдштейна выполняются в Смидовичском районе

В населённых пунктах завершается изоляция наружных теплосетей.

Проблему оголённых внешних теплотрасс отмечали жители муниципального образования. Решение проблемы главой региона Ростиславом Гольдштейном было возложено на руководство района и поселений в январе этого года, сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области.

Коммунальные организации приступили к исполнению поручения. На данный момент работа в этом направлении завершена более чем на 90 процентов. Кроме представителей местных властей, утепление теплотрасс контролирует и общественный совет муниципального образования, состоящий из активных жителей населённых пунктов.

Как рассказал глава Приамурского городского поселения Александр Симонов, работы на теплосетях будут завершены в ближайшие две недели. Параллельно ведётся планирование работ по подготовке к новому отопительному сезону.

— В летний период нужно будет провести ряд работ по замене сетей. Износ некоторых участков составляет до 90 процентов. Планы, которые заложены в тариф, обязательно будут исполнены. Тех недочётов при подготовке к отопительному сезону, которые были допущены в прошлом году, мы не допустим, — сказал глава Приамурского городского поселения Александр Симонов.

Изоляция наружных сетей позволит сократить теплопотери и избежать перебоев с коммунальной услугой в Смидовичском районе.