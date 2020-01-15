6 января исполнилось 70 лет еврейскому писателю, поэту и журналисту Борису Сандлеру

Борис Семенович автор 17 книг на идише. Русскоязычному читателю известен благодаря замечательным переводам Льва Беринского, Александра Бродского, Григория Кановича, Александра Френкеля и другим. В Биробиджане в 2018 году была опубликована детская двуязычная книжка Б. Сандлера «Слоненок Эли и Клепчик-Бебчик», чудесно иллюстрированная ребятами из студии изобразительного творчества имени Д. Г. Алексейцева. По пьесе Бориса Сандлера был поставлен спектакль в биробиджанском театре кукол «Кудесник».

Сейчас в Биробиджане готовится к печати сборник детских стихов Б. Сандлера, иллюстрации к которым нарисовала юная биробиджанка Софья Филипкина (студия им. Алексейцева). Кстати, в Нью-Йорке эта книжка с рисунками Сони выйдет на идише и английском (в переводе Эллен Кесседи), а у нас будут напечатаны две версии – на идише и русском (переводчик Алла Акименко) и на идише и английском.

Борис Сандлер – многолетний автор газеты «Биробиджанер штерн». А программа «Идишкайт» (ГТРК «Бира») в прошлом году демонстрировала документальные фильмы Б. Сандлера из серии «Монологи еврейских писателей». И сегодня на сайте ГТРК «Бира» можно посмотреть эти фильмы с титрами на русском языке. Много лет Б. Сандлер редактировал газету «Форвертс» на идише, а сейчас он редактор своего собственного интернет-журнала на идише «Идиш бранже» (https://yiddishbranzhe.com/).

Мы от всей души благодарим Бориса Сандлера за сотрудничество и поздравляем с юбилеем!

Счастья и здоровья вам и вашим родным! Творческого вдохновения! Новых книг, новых проектов!

БШ

Стерегущий огонь

Автор: Владимир Бейдер

Источник: МЫ ЗДЕСЬ!



Борис Сандлер сегодня, пожалуй, самый известный, признанный и заметный, а главное – творчески активный еврейский писатель, творящий на идише. Наиболее яркое и уже очень редкое доказательство, что литература на этом языке есть, и что это действительно литература.

Он вырос в Бельцах – бессарабском городке, больше всего прославленном песней о нем. Даже те евреи, которые не знают идиша и толком не знают, где находится Молдавия, а в ней Бельцы, узнают его по напеву: «Бэльц, майн штетелэ Бэльц…» Он остался «штетелэ» и в послевоенном Советском Союзе, что во многом и определило судьбу Сандлера: вокруг все говорили на идише. Борис рассказывает, что с русским впервые столкнулся, когда пошел в музыкальную школу.

Да, он стал музыкантом, был скрипачом в Молдавском государственном симфоническом оркестре, но уже писал рассказы – сначала на русском, однако о персонажах своего детства, говоривших на идише. И в какой-то момент своим музыкальным слухом уловил, что фальшивит, – они должны говорить на идише и в его произведениях. Рядом с ним за пультом скрипок в оркестре играл сын известного еврейского писателя Ихила Шрайбмана. Мэтр стал его первым наставником в литературе. Почтение к нему Борис сохранил на всю жизнь.

В 1981 году вышел первый рассказ Сандлера в единственном литературном журнале на идиш в СССР – «Советиш Геймланд». Тогда же была создана первая группа Высших литературных курсов для идишистов в Литературном институте в Москве. Сандлер и все его тогдашние однокашники по курсам стали и почти целиком составили новое поколение еврейских писателей в СССР, которое немногие выжившие после сталинской зачистки мастодонты, собранные вокруг «Советиш Геймланд», готовили себе на смену.

Они должны были стать новым поколением советских еврейских писателей, а стали последним. Умер Советский Союз, не намного пережил его «Советиш Геймланд», и все, кто должны были, по первоначальному замыслу, поддерживать огонь в очаге, разнесли его искры по миру, отправившись в самостоятельное плавание.

Каждый, кто приходил в эту литературу и задерживался в ней, становился одновременно и стерегущим этот уже тлеющий огонь, пропагандистом идиша, хранителем культуры на нем и ее истории.

Сандлеру удалось сделать на этом поприще больше многих. Переехав в 1992 году в Израиль, он стал работать в Еврейском университете в Иерусалиме, где занимался исследованиями идишской прессы довоенной Польши. Одновременно издавал книги – свои и чужие, а чисто по собственной инициативе, в одиночку затеял уникальный большой проект: начал записывать на видео еще остававшихся в живых еврейских писателей. Потом, уже в Нью-Йорке, это найдет свое продолжение в документальном сериале Сандлера о них – бесценное свидетельство ушедшей эпохи.

В 1998 он стал главным редактором старейшей еврейской газеты «Форвертс», преобразил это уже чахнущее издание, расширил его и в печатном виде, и в радиоформате, и в телевизионном. Вскоре «Форвертс» на русском стал редактировать Леонид Школьник, давний товарищ Сандлера по Москве, а потом по Израилю.

То, что сделал Сандлер в период руководства «Форвертсом», еще будет отражено в истории еврейской журналистики на идише. Он вписал последнюю славную страницу этого издания. Все, что происходило после его вынужденного ухода, – только увядание.

Сандлер стал первым и постоянным редактором литературных произведений на идише гениального пианиста Евгения Кисина, энтузиаста этого языка и знатока поэзии на нем. Вместе они подготовили программы, где Кисин не только играет, но и читает стихи своих любимых еврейских поэтов, выпустили диски с записью этих программ.

Вместе с профессором Геннадием Эстрайхом, коллегой по совместной работе в «Советиш Геймланд», Сандлер подготовил к печати фундаментальный труд Хаима Бейдера «Лексикон советских еврейских (идиш) писателей», над которым автор работал тридцать лет, до своих последних дней.

Но прежде всего Борис Сандлер – писатель, талантливый, разносторонний, тонкий. И несмотря на множество собственных проектов, участие в мероприятиях и кампаниях по популяризации идиша, сохранении наследия, основным его делом было и остается, слава Богу, сочинительство на родном языке.