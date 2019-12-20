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Поздравляем с Ханукой!

Поздравляем с Ханукой!

Уважаемые жители области!

Вечером 22 декабря в этом году начнется один из самых любимых и почитаемых евреями праздников – Ханука. В его основе – древнее предание о чуде, совершенном Всевышним во время восстания иудеев против греческих завоевателей.

Светильник, зажженный для освящения освобожденного от врагов Храма, несмотря на то, что масла в нем оставалось лишь на сутки, горел целых восемь дней. Столько было необходимо для изготовления нового елея и именно столько длится испокон веков праздник Ханука, который называют также праздником света или свечей. Его главный атрибут – восьмисвечный светильник ханукия, в который ежедневно прибавляют горящую свечу.

Этот в буквальном смысле светлый праздник символизирует самоотверженное стремление народа к свободе, отстаиванию своей веры и духовных ценностей. В этом случае, как убеждает предание, он может рассчитывать на благосклонность и помощь Всевышнего.

От имени правительства и Законодательного Собрания сердечно поздравляем с Ханукой всех, кому близок и дорог этот праздник! Желаем вам здоровья, счастья, благополучия и всегда хранить в душе огонек оптимизма!

 Р.Э. Гольдштейн, временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области                            

 Л.А. Павлова, председатель Законодательного Собрания Еврейской автономной области  

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