/ / ПРАВА приходят с возрастом

За пять лет до пенсии у работников появляются новые возможности

В 2019 году благодаря нововведениям пенсионного законодательства появилась новая категория граждан – предпенсионеры. Этот статус возникает за пять лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода, то есть начиная с 52 лет у женщин и 57 – у мужчин. В 2020 году правом на льготы, предоставляемые этим статусом, пользуются женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.

Для этой категории граждан действуют льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости. В отношении работодателей предусматривается административная и уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине возраста. За работодателем также закрепляется обязанность ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы.

На начало 2020 года в Еврейской автономии проживают более 2,5 тысячи предпенсионеров.

Пресс-служба ОПФР по ЕАО