/ / Правительство ЕАО продолжит сотрудничество с региональным управлением ФСИН России

Состоялось совещание, посвящённое взаимодействию органов государственной и муниципальной власти, подведомственных им учреждений, с региональным управлением Федеральной службы исполнения наказаний. О планируемом в наступившем году сотрудничестве с органами власти в сфере закупок товаров, выполнении работ, оказании услуг, производимых и предоставляемых учреждениями уголовно-исполнительной системы, на совещании рассказал начальник УФСИН России по ЕАО Виталий Фомченко. Главной целью такого сотрудничества, по словам руководителя силовой структуры, является трудовая занятость осуждённых, которая способствует получению ими профессиональных навыков, необходимых в дальнейшем для адаптации в обществе.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, председатель комитета социальной защиты населения правительства области Наталья Афанасьева рассказала об уже действующих и потенциальных направлениях взаимодействия учреждений социального обслуживания региона с УФСИН. В частности, речь шла о закупках у предприятий Федеральной службы исполнения наказаний хлебобулочных изделий, овощной продукции и других товаров. Кроме того, отбывающие наказание лица могут привлекаться к выполнению ремонтных работ. В свою очередь, комитет социальной защиты населения готов оказывать адресную социальную помощь гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, в том числе срочную — оказание содействия в оформлении документов, трудоустройстве, бесплатном проезде на железнодорожном транспорте к месту проживания, обеспечение одеждой и горячим питанием, юридическое консультирование.