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Правительство России уходит в отставку

Правительство России уходит в отставку

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он отметил, что в своем послании к Федеральному собранию глава государства предложил ряд «фундаментальных» изменений в Конституцию, существенно меняющих баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

«В этом контексте очевидно, что мы как правительство <…> должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство в действующем составе подало в отставку».

Дмитрий Медведев

Путин в ответ поблагодарил членов правительства за работу и выразил удовлетворение ее результатами, «хотя не все получилось».
«Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся, я встречусь с каждым из вас, прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе», — сказал президент.

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