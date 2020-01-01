Правительство России уходит в отставку
Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным объявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Об этом сообщает «РИА Новости».
Он отметил, что в своем послании к Федеральному собранию глава государства предложил ряд «фундаментальных» изменений в Конституцию, существенно меняющих баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.
«В этом контексте очевидно, что мы как правительство <…> должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство в действующем составе подало в отставку».
Дмитрий Медведев