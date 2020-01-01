/ / Правительство России уходит в отставку

«В этом контексте очевидно, что мы как правительство <…> должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство в действующем составе подало в отставку».

Дмитрий Медведев

