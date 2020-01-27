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«Предложено гениальное решение»

В интервью «Парламентской газете» сенатор от Еврейской автономии Владимир Джабаров назвал нынешнее Послание главы государства федеральному парламенту «одним из самых глубоких».

«Да, я международник, но, честно говоря, вопросы социальной политики, демографии и здравоохранения, которые поднял президент, — они очень важны, особенно для регионов Дальнего Востока, который я представляю в Совете Федерации», — цитирует сенатора «Парламентская газета».

А одним из ключевых предложений Президента России Владимир Джабаров считает внесение в Основной Закон поправки, которая даст приоритет российскому законодательству над международным.

«Когда международное право главнее национального, я считаю, что это неправильно. И, кстати, из-за этого было очень много несправедливых решений международных судов против России», — заявил первый зампред сенатского комитета по международным делам.

Чуть позже, уже в интервью телеканалу Совета Федерации «Вместе-РФ», Владимир Джабаров назвал эту инициативу президента гениальной:

«Я считаю, что это будет гениальное решение, если мы в Конституцию внесем изменения, что национальное законодательство имеет приоритет над международным. То есть, если международное право не отвечает нашим внутренним законам, оно не должно приниматься».

Сенатор заявил, что не сомневается в негативной реакции Запада на такие изменения. Но на этот случай он привел в пример Конституцию США, где вообще не признается международное право, сообщает «Вместе-РФ».

Кроме того, Владимир Джабаров также выделил тему Великой Отечественной войны: «Очень здорово, что президент дал понять: мы не допустим пересмотра итогов Второй мировой войны. Будет создана мощная архивная база, к которой люди будут иметь доступ, чтобы не позволить нашим противникам переврать всю историю», — отметил парламентарий.

Пресс-служба ЗС ЕАО

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