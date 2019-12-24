/ / Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с врио губернатора ЕАО

Ростислав Гольдштейн рассказал о ближайших планах развития области и социально-экономической ситуации в регионе.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, Валентина Матвиенко заверила, что Совет Федерации окажет необходимое содействие в работе врио губернатора ЕАО. В ходе встречи Председатель Совета Федерации ещё раз подчеркнула свою уверенность в том, что Ростислав Гольдштейн справится со всеми поставленными перед ним задачами.