/ / Представитель ЕАО прошёл в очный полуфинал конкурса «Лидеры России»

Руководитель НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» Михаил Юркин второй год подряд будет представлять регион на дальневосточном этапе.

Как рассказал Михаил Олегович, на старте полуфинала все участники заново проходят отборочный тест, но уже под контролем наблюдателей. После этой проверки знаний, полуфиналисты со всего Дальнего Востока работают в группах, доказывая свои лидерские качества и организаторские способности.

Большинство мероприятий очного полуфинала конкурса направлены на сплочение участников, развитие креативности, умение организовать себя и коллектив в нестандартных ситуациях. Михаил Юркин также отметил, что в рамках очного полуфинала прошли встречи с деятелями бизнеса, где можно было из первых уст узнать об историях успеха известных людей.

Очный полуфинал конкурса «Лидеры России» состоится с 14 по 17 января 2020 года во Владивостоке. Руководитель НКО – Фонд «Инвестиционное агентство ЕАО» Михаил Юркин отметил, что задания заочного этапа в этом году были значительно сложнее, чем в прошлом.

— Участие в конкурсе «Лидеры России» я принимаю ради проверки себя, получения новых знаний. На очном полуфинале кроме выполнения заданий и участия во всех мероприятиях можно завести полезные знакомства и обменяться полезным опытом управленческой работы с коллегами со всех регионов Дальнего Востока. Я постараюсь приложить максимальные усилия для того, чтобы достойно представить Еврейскую автономную область на очном полуфинале конкурса «Лидеры России», — сказал Михаил Юркин.

Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн отметил, что молодые и грамотные управленцы – один из факторов успешного развития региона.

— Ранее на территории ЕАО был реализован проект «Территория действий». Он помог открыть области много новых имён в сфере управления, ряд его участников смог реализовать себя в управлении, в частности, в государственных структурах. В дальнейшем мы продолжим делать ставку на молодёжь, ведь в ЕАО есть масса талантливых управленцев, у которых есть силы для того, чтобы изменить к лучшему ситуацию в регионе, — сказал врио главы региона Ростислав Гольдштейн.