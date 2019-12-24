/ / Презентация первого в ЕАО детского технопарка состоялась в Биробиджане

Для школьников провели экскурсию по зданию и первые мастер-классы. Регулярные занятия начнутся в следующем году.

«Кванториум» рассчитан на посетителей в возрасте от 12 до 18 лет и предусматривает ежегодное бесплатное обучение на постоянной основе не менее 800 детей по шести направлениям естественно-научной и технической направленностей. Это IT-квантум, Промробоквантум, Энерджиквантум, VR-квантум, Геоквантум и Хайтек. Кроме учебных помещений, здесь оборудованы шахматная гостиная, лекторий и зона коворкинга, которая служит площадкой, где ученики обмениваются идеями, учатся работать вместе.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, детский технопарк «Кванториум» создаётся в рамках национального проекта «Образование», реализуемого по поручению Президента РФ В.В. Путина. Общая сумма выделенных из федерального бюджета составила более 73 миллионов рублей. Здание оборудовано в соответствии со всеми федеральными стандартами детских технопарков по всей стране. Часть оборудования, представленного в «Кванториуме», не имеет аналогов в ЕАО, в частности, профессиональная камера на 360 градусов, очки смешанной реальности, интерактивные лабораторные платформы, комплекс для профессиональной аэрофотосъёмки и многое другое.

Ранее презентации детского технопарка «Кванториум» проходили в школах Биробиджана. Наставники, прошедшие специальную подготовку по инновационным направлениям, представляли возможности «Кванториума». Предполагается, что в будущем подобные мероприятия пройдут и в районах области.

— Создание Технопарка в области будет способствовать развитию инновационных направлений, позволит организовывать межрегиональные фестивали, выставки и конференции. Главной миссией детского технопарка «Кванториум-79» является ранняя профориентация, подготовка новых высококвалифицированных инженерных кадров, ускоренное техническое развитие детей и реализация научно-технического потенциала российской молодежи, — отметил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства ЕАО Валерий Жуков.