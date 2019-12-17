/ / Принят закон о сборе кедрового ореха

Депутаты областного парламента в окончательной редакции приняли закон, которым ограничено время сбора кедрового ореха. Теперь собирать этот дикорос можно не более трех месяцев в году

Поправками в закон «О регулировании некоторых вопросов реализации прав граждан в сфере лесных отношений на территории ЕАО» установлено, что для собственных нужд люди могут собирать кедровый орех в период с 15 сентября по 15 декабря. Также документ дополнили пунктом о том, что добывать орех можно исключительно приспособлениями, не наносящими вред дереву.

«Закон очень нужный. Разработан он был в связи с тем, что уже несколько лет мы наблюдаем раннее начало сбора кедрового ореха. Июль только-только наступил, а на рынке шишки уже в продаже – зеленые, с молочным орехом. Причем сбор этого недозрелого дикороса идет в промышленных масштабах, с использованием способов, орудий, которые губят деревья, — прокомментировал новый закон председатель комитета ЗС по аграрной политике и вопросам природопользования Андрей Голубь. – Это приводит к тому, что звери, которые питаются орехом, не успевают сделать запасы, а гослесфонд не может заготовить в достаточном количестве качественные семена. А ведь это необходимо для сохранения кедра, для его разведения».

Андрей Голубь также сообщил, что при рассмотрении законопроекта предлагались различные периоды сбора ореха, но в итоге решили, что с середины сентября до середины декабря – оптимальный вариант, чтобы и шишка вызрела, и времени на сбор дикороса хватило всем. Тем более что среди желающих запастись орехом не только жители области, но и заготовители из других регионов нашей страны.

«Теперь, когда в областном законе указано конкретное время сбора кедрового ореха, нарушителей за несоблюдение сроков можно привлечь к административной ответственности согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях. Штраф для граждан – от пятисот до тысячи рублей. Кроме того, собранную продукцию могут изъять. Такой же штраф предусмотрен и за использование неразрешенных приспособлений с их конфискацией», — добавил Андрей Голубь.