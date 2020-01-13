Сегодня практически во все образовательные учреждения города Биробиджана поступили анонимно сообщения о том, что в зданиях заложены взрывные устройства.

Все соответствующие службы города оповещены о случившемся. Всех детей и работников образовательных учреждений эвакуировали на безопасное расстояние.

— Всех детей эвакуировали из образовательных учреждений, никто не пострадал, — говорит мэр Биробиджана Александр Головатый. — Сейчас на местах работают экстренные службы. Все сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили по электронной почте. По каждому сообщению правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий по проверке поступившей информации. Также устанавливаются лица, причастные к анонимным сообщениям о минировании зданий. На данный момент принято решение о приостановке образовательного процесса во всех школах города проводится эвакуация детей.