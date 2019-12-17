/ / Приняты законы об обращении с животными

В окончательной редакции принят пакет законов области об обращении с животными. Новые документы определяют полномочия в этой сфере органов власти, устанавливают обязанности владельцев сельскохозяйственных животных

Пакет новых нормативных актов включает три закона: о полномочиях органов государственной власти ЕАО в области обращения с животными, о передаче соответствующих полномочий органам местного самоуправления и о содержании сельскохозяйственных животных. Все проекты были разработаны депутатами областного парламента. Затем они дорабатывались с участием специалистов профильных управлений регионального правительства и представителей муниципалитетов.

В соответствии с новыми нормами исполнительной власти необходимо определить уполномоченный орган, который будет заниматься организацией мероприятий, связанных с отловом безнадзорных животных, их содержанием, возвратом хозяевам или в прежние места обитания и др. Также должны быть разработаны порядок деятельности приютов для животных, порядок государственного надзора в этой сфере и другие подзаконные акты. Кроме того, в ЕАО должен вестись мониторинг количества животных без владельцев.

Но непосредственно заниматься, например, бродячими собаками и кошками, будут муниципалитеты. Это и отлов животных, и их транспортировка, и учет, содержание. Пока животное находится в приюте, оно должно пройти лечение, вакцинацию, стерилизацию, маркирование. Кроме того, те же собака или кошка, не проявляющие немотивированной агрессивности, должны быть возвращены на прежние места обитания.

Учитывая, что федеральный закон не распространяется на содержание сельскохозяйственных животных, был разработан отдельный закон, регулирующий и эту сферу. В нем также определены обязанности органов государственной власти, муниципалитетов и владельцев животных. Сохранены прежние нормы об обязательной регистрации крупного рогатого скота, лошадей, мелкого скота (коз, овец), обязанности владельцев предпринимать определенные меры для профилактики, диагностики и лечения болезней сельскохозяйственных животных.

«С начала этого года вступил в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными. Он принципиально изменил подходы к этой деятельности. Поэтому тот закон, который у нас действовал до сих пор, стал неактуален. Депутаты разработали сразу три документа, в том числе отдельный по содержанию сельскохозяйственных животных, — прокомментировал новые нормативные акты председатель профильного комитета ЗС Андрей Голубь. – Первое, что требует федеральный законодатель, это гуманного отношения к животным, как к существам, которые способны испытывать эмоции и физические страдания. И еще одно требование – это ответственность за братьев наших меньших. Вот исходя из этих ключевых принципов и строится все законодательство в этой сфере. К примеру, теперь запрещено умерщвлять бездомных животных, как это было раньше. Если собака не представляет опасности для человека, то после того, как она пройдет все процедуры в приюте, ее следует вернуть в то место, где ее отловили. Таким образом, мы привели наши нормативные акты в соответствие с федеральным законодательством, и с 1 января 2020 года они начнут действовать».

На исполнение новых законов в областном бюджете на следующий год предусмотрено 5 млн рублей. Эти средства как раз и пойдут на открытие приютов, отлов, содержание, лечение, возврат животных на прежние места и т.п.

«Это существенные средства, если учесть, что в 2019 году на эти цели выделено не более 700 тысяч, а в более благополучные годы управление ветеринарии не получало больше 1,5 миллионов рублей», — подчеркнул депутат.