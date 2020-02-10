/ / Прирастать, так большими «квадратами»

Школа в Валдгейме, которой более полувека. Прошлой зимой она испытывала немалые проблемы с отоплением

Биробиджан готовятся застраивать целыми микрорайонами

О необходимых – и непростых – условиях для этого говорит начальник управления архитектуры и строительства правительства ЕАО Виктор Коренев.

— Виктор Александрович, что заставляет переходить от сложившейся в рыночных условиях точечной и единичной застройки областного центра на застройку целыми кварталами? Неужели нас ждёт настоящий строительный бум и приток крупных денежных средств?

— Точечная застройка города себя практически исчерпала и проблему активизации строительства жилья больше не решит. Штучные дома – один, два, конечно, можно в Биробиджане где-то поставить. Но мы должны переходить на проекты комплексного развития территорий со всей необходимой инфраструктурой – дорогами, коммунальными сетями, социальными объектами.

Если это будет целый микрорайон, то для его жителей нужно будет строить детский сад, может быть, школу и так далее. Вот к этому мы должны подойти и в этом году такую работу начать. Федеральные программы нацелены именно на развитие территорий. И помощь центра идёт только на развитие территорий. На точечные объекты не дают денег, нет даже таких программ.

— А уже есть планы строительства целых микрорайонов?

— Нам в Москве говорят: если у вас есть проект строительства микрорайона, к примеру, на 10-20 тысяч квадратных метров жилья, то мы можем сделать заявку, и нам дадут субсидию, допустим, на коммунальную инфраструктуру, дороги. На жильё – нет. Оно, мол, вопрос коммерческий. А на всё, что находится вокруг жилья, субсидию получить можно. Но для этого нужно создать проект развития территории.

Мы об этом уже говорили с мэром Биробиджана, он ситуацию понимает и готов к непростой работе. Время покажет, насколько быстро нам удастся реализовать намеченное. Надеюсь, и люди это скоро оценят.

— А на что могут рассчитывать граждане, нуждающиеся в переселении из аварийного жилья?

— Надеюсь, что программа переселения граждан из аварийного жилья будет работать в этом году. По этому вопросу представители застройщика и заказчика недавно также собирались у мэра Биробиджана. Говорили о проблемах предоставления подрядным организациям земельных участков. Необходимо чётко определиться, где и какое жильё строить.

— Что-то даёт строительной отрасли дальневосточная программа, которая называется «План социального развития центров экономического роста»?

— Нам она очень помогла и ещё поможет. Программу курирует Министерство развития Дальнего Востока и Арктики. План социального развития центров экономического роста, который реализуется уже два года, – это идея Юрия Петровича Трутнева, заместителя председателя Правительства РФ и полномочного представителя Президента РФ в ДФО. За счёт этой программы в области капитально отремонтировали областную детскую больницу, приступили к разработке проектной документации на строительство ряда школ. Мы намерены построить школу на 1275 мест в Биробиджане, школу на 550 мест в городе Облучье и в Валдгейме, школу-детский сад в селе Радде и школу-детский сад в посёлке Будукане. В перспективе – школы в посёлке Николаевка и селе Бабстово. Эти объекты в планах на 2021-2022 годы.