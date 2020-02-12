/ / Пришло «Время эксперта»

По инициативе главы региона каждый месяц перед депутатами областного парламента по самым актуальным для общества темам будут выступать приглашенные специалисты

Депутаты Законодательного Собрания ЕАО внесли в парламентский регламент дополнительную статью под названием «Время эксперта». Это примерно один час на пленарном заседании, который отводится для выступления разного рода специалистов по заранее выбранным злободневным проблемам. И темы докладов, и кандидатуры экспертов предлагаются председателю Собрания депутатами или депутатскими объединениями. Утверждает их Совет парламента ЕАО. Итогом обсуждения может быть постановление с рекомендациями депутатов или их предложениями по теме выступления.

«Мы вводим новый формат работы. Но новым его можно назвать относительно. Например, «Время эксперта» уже успешно действует в Совете Федерации, – прокомментировала событие председатель областного парламента Любовь Павлова. – Причем далеко не всегда в его рамках перед сенаторами выступают чиновники или руководители крупнейших предприятий. Это могут быть деятели искусства, представители науки, общественные и политические лидеры. Поэтому, когда глава региона Ростислав Эрнстович Гольдштейн, который сам долгое время представлял нашу область в Совете Федерации, предложил нам перенести этот формат в Законодательное Собрание, мы поддержали инициативу. Уверена, это еще одна очень хорошая форма работы, которая позволит депутатам не только своевременно получать всестороннюю информацию по различным актуальным темам, но также использовать ее в своей работе, в первую очередь, в законотворческой».

Первым участником «Времени эксперта» стал генеральный директор Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината Юрий Макаров, который на очередном заседании областного парламента рассказал о перспективах развития одного из крупнейших промышленных предприятий ЕАО.

Елена Никитина