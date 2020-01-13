/ / Профессиональные посиделки

Из записок главного редактора районной газеты

Однажды области пришлось исправлять 20-летние ошибки политики по отношению к местным СМИ. Их сочли маловостребованными, а оказалось – потеряли качество и доверие читателей.

В январе 1980 года в ряды работников газет области пришло большое пополнение. К существующей в то время «Искре Хингана» Облученского района прибавились «Амурская нива» в районе Ленинском, «Октябрьские зори» – в Октябрьском же и Смидовичский «Светлый путь».

Прежде эти районы тоже имели свои газеты, но тогдашний глава государства Никита Хрущёв провёл свою «оптимизацию». Нерентабельные и малотиражные газеты почти все закрыли, решив, что для жителей области хватит и крупных СМИ.

Спустя два десятка лет власти осознали ошибку. Было потеряно важное качество местных газет – близость их к заинтересованному читателю и долгими годами наработанное доверие читателей. В какой-то мере это коснулось и доверия к власти, запросто «прихлопнувшей» работавшие десятки лет издания. И вот уже другие люди во власти принялись срочно искать оборудование, помещения для восстанавливаемых изданий, а также полиграфистов и журналистские кадры, которые не растут в один день…

В Ленинском редакцию и небольшую типографию разместили в микрорайоне «Сельхозтехника» в старой двухэтажной школе. А из педагогического состава создали… творческий коллектив редакции. Кое-как набрали полиграфистов, обучили их немного в областном центре, и (правда, с задержкой) с ошибками, с непременной нервотрёпкой дело пошло.

Честно говоря, читать новую газету народ не кинулся. Первую подписку в трудовых коллективах организовали по разнарядке райкома КПСС, то есть «под присмотром» правящей партии. Всего мы отправили для подписчиков не более 2 000 экземпляров.

Вот в такое интересное время я по направлению крайкома КПСС (то есть по распоряжению из Хабаровска) в октябре приехал на работу в Ленинское, став третьим по счёту редактором воссозданной «районки». Двое предыдущих не выдержали трудностей становления издания и, несмотря на партийную дисциплину, с работы буквально сбежали.

Хорошо, что у меня к той поре был опыт работы в районной прессе. К тому же недавно окончил Хабаровскую высшую партийную школу – знания были свежие, подкреплённые некоторой практикой. Месяца через два мы вошли в нормальный рабочий ритм, не стало бессонных ночей у сотрудников, ушли в основном в прошлое бесконечные нервотрёпки. В коллективе люди «притёрлись» друг к дружке, газета становилась интересней. На следующий год количество подписчиков удвоилось.

Издание наше выходило три раза в неделю. В него старались включать материалы, отражающие повседневную жизнь района. Много внимания уделяли работе с внештатными и рабочими корреспондентами. Они присылали краткие весточки с мест, которые нередко становились «изюминками» номера и отличались оперативностью. Вот так и проработал я 25 лет.

Об этом времени писать можно много, но особо хочется рассказать об одной традиции газетного коллектива.

Как-то на областном совещании встретился я с редактором «Октябрьских зорь» Владимиром Москвиным. На традиционный вопрос: «Как дела?» – он ответил: «А что рассказывать? Давай соберёмся и поговорим. Думаю, всем будет интересно».

Эту идею поддержали в райкоме партии, тем более что наш – Ленинский – район соревновался с Октябрьским. (Это были трудовые соревнования по производству продукции, животноводству, уборке урожая и т.д.). В феврале 1981 года мы наметили выехать в Амурзет. В одну из суббот собрались, заказали автобус и поехали.

В гости к соседям отправились и журналисты, и полиграфисты. Даже машинистка и техничка вошли в нашу делегацию. Всем было интересно посмотреть, как живут и работают соседи.

Встретили нас хорошо. Вначале приняли в райкоме партии, потом провели творческую встречу в редакции Октябрьской районки, где уже собкор «Биробиджанской звезды» Скурлатов подробно проанализировал материалы обеих газет, похвалил за удачные творческие находки, покритиковал за ошибки. Много полезного рассказал нам маститый газетчик.

После небольшой экскурсии по Амурзету нас пригласили на обед. Здесь после традиционных ста граммов и кратких здравиц началось более тесное – личное – общение газетчиков. И так выходило, что оно непременно сворачивало в профессиональную сферу и шёл неофициальный, но очень важный для обеих сторон обмен опытом.

Наш фотокор Леонид Морозов много интересного поведал коллеге Ивану Бурдинскому. Было о чём поговорить монотипистам, верстальщикам и корректорам. Одна работа – одни заботы, а если кто-то сумел одну или несколько своих забот и проблем решить – поделись опытом с товарищем.

Нашу инициативу (такую вроде простую) заметили и одобрили на областном уровне. Отвечающий в обкоме КПСС за работу районных газет Яков Гуревич уже сам предложил следующую встречу журналистов провести в Ленинском. Подключили к этому собкора «Тихоокеанской звезды» по ЕАО Виктора Помилуйко и собкора центральной «Советской России» по Хабаровскому краю Владимира Мамонтова. Приглашённые эксперты детально проанализировали нашу деятельность, дали ценные рекомендации. На эту «большую летучку» пригласили также коллег из Смидовичского и Облученского районов. Были и культурная программа, и походы на предприятия, и прогулка на военном катере по Амуру.

Последний раз подобная творческая летучка прошла осенью 2012 года. Тогда в Облучье собрались местные журналисты с коллегами из Биробиджана, Ленинского и Смидовича. Были и газетчики, и представители электронных СМИ. Больше о таких встречах я не слыхал. Может, дело в конкуренции, в нежелании говорить с другими о своих проблемах? А тёплую атмосферу тех товарищеских, но всё-таки профессионально важных встреч до сих пор помню.

Илья ЛИПИН