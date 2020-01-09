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Прохождение отопительного зимнего периода на особом контроле – Ростислав Гольдштейн

Прохождение отопительного зимнего периода на особом контроле – Ростислав Гольдштейн

В рамках рабочей поездки в Облученский район врио губернатора области Ростислав Гольдштейн посетил котельную в поселке Кульдур. Глава региона осмотрел состояние оборудования, наличие необходимого запаса угля, условия работы персонала.

Начальник участка Виталий Илларионов доложил Ростиславу Гольдштейну, что функционирование объекта проходит без ЧП, в преддверии отопительного сезона на котельной были проведены работы по модернизации оборудования. Но вместе с тем финансовые средства необходимы также для ремонта самого здания котельной – крыша на объекте находится в неудовлетворительном состоянии.

Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн поручил исполняющему обязанности заместителя председателя правительства области Валерию Самкову разобраться в ситуации и в кратчайшие сроки предложить варианты решения проблемы.

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