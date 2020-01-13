/ / Прошли по списку невезучих

Политологи назвали худшие по качеству управления города страны. Биробиджан – среди них

Рейтинг городов по эффективности управления составлен Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), сообщает РБК.

В десятку худших по качеству управления городов, по версии АПЭК, попали Владивосток, Ярославль, Биробиджан, Барнаул, Астрахань, Нижний Новгород, Ижевск, Тамбов, Волгоград и Архангельск.

Обидно оказаться в рядах «невезучих» Биробиджану, хотя и не в самом конце списка. В первом десятилетии 2000-х годов столица ЕАО, напротив, отмечалась за успешное управление финансами и динамичное развитие. В 2007 году город был награжден орденом Петра Великого. Такое решение приняла Общественная комиссия под председательством академика РАН Леонида Абалкина. Областной центр был удостоен этой награды за успехи в социально-экономическом развитии. Орден Петра Великого является высшей общественной наградой в России. Такую награду имеют Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Новосибирск, Улан-Удэ и наш Биробиджан.

Как нетрудно заметить, все города, где управление в 2019 году признано неэффективным, являются региональными административными центрами – областными, краевыми и республиканскими. Кроме того, Владивосток ещё и столица федерального округа, только-только перехватившая «корону» у Хабаровска. Между тем Хабаровск как раз в списки «городов-неудачников», с точки зрения управления, не попал. В этом году краевая власть радикально была обновлена по составу.

Можно утешиться тем, что исследование Агентства политических и экономических коммуникаций охватило лишь 92 города России. При этом более 1100 населённых пунктов имеют статус города. То есть в определённом смысле исследование является выборочным.

Среди возможных причин низкой эффективности городских властей эксперты АПЭК особо выделяют отсутствие связки главы муниципалитета с губернатором региона или безуспешность деятельности каждого из них, а также частую сменяемость мэров. Насколько это применимо к нашему городу и региону, думается, каждый может рассудить самостоятельно.

Александр ВОТТОН