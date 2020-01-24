/ / Проверили ход исполнения поручений Ростислава Гольдштейна в Смидовичском районе

С рабочей поездкой в муниципалитете побывали исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства ЕАО Дмитрий Братыненко и исполняющий обязанности заместителя председателя правительства ЕАО Валерий Самков.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, по итогам поездки врио губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна 2 января 2020 года руководству района и главам сельских поселений было дано более 20 поручений, касающихся системы ЖКХ и социальной сферы. Исполнение поставленных задач находится на постоянном контроле правительства области. Часть поручений уже выполнена. На котельных формируется нормативный запас топлива, проведено утепление системы теплоснабжения.

При этом в ходе объезда в посёлке Приамурский выявлено, что часть труб не изолирована, что приводит к теплопотерям. Валерий Самков поручил коммунальной организации устранить проблему в течение недели. Контроль за исполнением был возложен на руководство района.

Кроме уже имеющихся поручений представители правительства ЕАО посетили ряд проблемных объектов, которые были обозначены в жалобах граждан. На контроль взято автобусное сообщение между населёнными пунктами района и ремонт дороги по улице Кирова в посёлке Николаевка.

— Оценку исполнения поручений дадут жители Смидовичского района. Со своей стороны правительство области продолжит держать ситуацию во всех сферах жизни на контроле. По всем недочётам назначены конкретные сроки исполнения, — сказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства ЕАО Дмитрий Братыненко по итогам рабочей поездки.