/ / ПРОЗАИК, ПОЭТ, ПЕРЕВОДЧИК, Илья Эренбург (1891– 1967)

Зачем видеть тридцать три правды, если от этого не можешь схватить, зажать в кулак одну, пусть куцую, но свою, кровную, родную?

Родился в еврейской семье, детство провел в Киеве, учился в 1-й Московской гимназии, из шестого класса был исключен за участие в революционном кружке. В 1908 году был арестован, но, не дожидаясь суда, сбежал во Францию, где переключился на литературные занятия. После Февральской революции вернулся в Россию, пытался зарабатывать на жизнь публицистикой. В конце октября 1920 года Эренбург был арестован ВЧК и освобожден благодаря вмешательству Николая Бухарина. Отрицательно восприняв победу большевиков, в марте 1921 года Эренбург снова уехал за границу, где была создана большая часть его значительных прозаических произведений (роман «Рвач», мелодрама «Любовь Жанны Ней», исторический роман «Заговор равных», сборник рассказов «Тринадцать трубок» и др.). В 1922 году опубликовал философско-сатирический роман «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников», в котором дана картина жизни Европы и России времен Первой мировой войны и революции и свод удивительно точных пророчеств.

Илья Эренбург – крупнейший мастер антинацистской пропаганды. Работал корреспондентом газеты «Красная звезда», писал для Совинформбюро. В 1942 году вошел в Еврейский антифашистский комитет и вел активную деятельность по сбору и обнародованию материалов о Холокосте, которые совместно с писателем Василием Гроссманом были собраны в «Черную книгу». Адольф Гитлер лично распорядился поймать и повесить Эренбурга, объявив его злейшим врагом Германии. Нацистская пропаганда дала Эренбургу прозвище «Домашний еврей Сталина». После войны выпустил романы «Буря» (1946-1947) и «Девятый вал» (1950). После смерти Сталина написал повесть «Оттепель» (1954). Скончался 31 августа 1967 года после длительной болезни от обширного инфаркта миокарда.

Что касается России, то я уже слыхал о вашем странном обычае выходить против пулеметов с иконами, и отношу его к плохому развитию сети школ и железных дорог.

Где, в каком блудилище столько думают о похоти, как в келье аскета или в каморке старой девы?

Выйдя в дорогу, надо идти. Если очень скверно, ускорить шаг. Но не оглядываться назад, где у печки было тепло, ветер в трубе выл по-диккенсовски, а на столике лежал мармелад со щипчиками.

Провокатор – это великая повитуха истории.

Алексей Спиридонович любил высказывать свое преклонение перед «сермяжной Русью», противопоставлять тупой и сытой Европе ее «смиренную наготу». Ничем он не занимался и в анкетах гостиниц в рубрике «профессия» гордо ставил – «интеллигент», чем немало смущал швейцаров.

Все министры, даже будущие, каялись и обещали, будучи министрами, министрами не быть.

Зачем видеть тридцать три правды, если от этого не можешь схватить, зажать в кулак одну, пусть куцую, но свою, кровную, родную?

Не люди приспособились к войне, война приспособилась к людям. Из урагана она превратилась в сквозняк. Простуживаются, но все же кое-как живут. Зато уничтожить эту приспособившуюся войну нельзя. Она – медленный, осторожный микроб, но дело свое знает.

Война не будет войной, она умело рассосется по сердцам; ограда города, забор дома, порог комнаты станут фронтами. Начатая в припадке апоплексии от избытка неразумных сил, от несправедливого, хищного, краденого богатства – она кончится, только когда разрушит то, во имя чего началась: лицемерную культуру и левиафана – государство!

У меня уже сложились свои привычки: даже за обедом я презирал низкую материю.

Давно уже место эпопеи или проповеди занял анекдот – он ключ к сокровищнице человечества. Над этой книгой умные будут смеяться, глупые негодовать. Впрочем, и те и другие мало что поймут.

Если на заре ты начнешь стрелять из тысячи батарей в солнце, оно все равно взойдет.

Разве мыслима свобода вне полной гармонии? Она быстро превращается в cкрытое рабство. Я становлюсь свободным, угнетая другого. Очень быстро можно научитьcя не стеснять себя, но нужны железные века нового, неслыханного искуса, чтобы потерять волю теснить других. Не верьте прекрасным басням и вздохам об Элладе. История наложила свой преображающий флер на свободного мудрого философа, отхожее место которого выгребал самый обыкновенный раб.

Но все, что так крепко и основательно на Западе, у вас ждет не урагана, а лишь легкого дуновения, случайного вздоха, чтобы бесследно исчезнуть.

Цитаты из романа Ильи Эренбурга

«Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников»

Подготовила Анастасия Кадина