/ / Пункты пропуска Амурзет и Нижнеленинское изменят график работы в дни празднования Нового года в Китае

Как сообщили в пресс-службе Биробиджанской таможни, пункты пропуска Амурзет и Нижнеленинское не будут работать с 24 по 29 января 2020 года.

По словам первого заместителя начальника Биробиджанской таможни Андрея Беляева изменения в график работы вносятся, чтобы синхронизировать время работы пунктов пропуска Амурзет-Лобэй, Нижнеленинское-Тунцзян. К обычному режиму работы пункты пропуска Амурзет и Нижнеленинское вернутся с 30 января 2020 года.

Режим работы Биробиджанского таможенного поста не изменится.