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Пусть светит!

Пусть светит!

Фото Олега Черномаза

В воскресенье, с появлением первой звезды, на биробиджанском Арбате был зажжен ханукальный огонь

Праздник собрал, несмотря на усилившийся мороз, сотни биробиджанцев.

Поздравили жителей города с Ханукой и.о. первого заместителя председателя правительства области Дмитрий Братыненко и раввин ЕАО Элиягу Рисс. Центральную свечу (шамес) большой ханукии зажег Дмитрий Братыненко, а самую первую, прочитав перед этим благословение, – Элиягу Рисс.

Продолжился праздник в городском Дворце культуры веселым представлением.

Ханука завершится 30 декабря – второго Тевета по еврейскому календарю.

Ирина Шолман 

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