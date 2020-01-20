/ / Путь к счастью лежал через Рождество

Появление собственного ребенка в жизни каждой женщины – особое и незабываемое событие. Но порой наши страхи и опасения не дают возможности полноценно наслаждаться периодом беременности и рождением.

Сегодня хочу поделиться с вами тем, как я сама справлялась со своими страхами, как обрела счастье материнства.

Случается, что в своей жизни нам приходится проходить изнуряющие отношения, когда не получается, не склеивается, в них много ревности и нервов. Но наступает момент, когда тех страстей, которые так дороги в юности, больше не хочется. Душа просит тихой радости. И в мою жизнь она пришла. Простота и спокойствие – вот, что меня встретило в новых отношениях с новым человеком…

Однажды мы были в гостях. Я аккуратно передавала Ему в руки малышку подруги, и в этот момент что-то еле уловимое, еле заметное промелькнуло внутри меня. Что-то похожее на предчувствие или желание, но еще не осознанное, не принятое мной. Мне так понравилось держать в руках крохотное маленькое тельце младенца и очень понравилось смотреть, как Он держит его в своих руках…

Через месяц я узнала, что беременна – вопреки обстоятельствам, планам, вопреки ожиданиям, вопреки собственным страхам и стереотипам. Я не планировала, не хотела умом, боялась этого больше всего на свете.

Разум сопротивлялся: «А как же я буду одна? Ведь мой любимый должен уехать надолго, и я буду совсем одна весь период беременности, а может быть, и во время родов?». «Аборт?» – первая мысль в голове. В голове, но не в сердце. Внутри я четко чувствовала и даже откуда-то знала, что пришло ЭТО время, что ПОРА, что ОЧЕНЬ ХОЧУ.

«Нет, не знаю, как буду, но именно это дитя, именно теперь должно получить свое право на жизнь. Это Божья воля, это моя воля», — призналась я, наконец, сама себе. «Господь мне поможет»,- произнесла я внутри себя с какой-то непоколебимой уверенностью, не присущей мне.

Знаете, внутреннее чувство, что пришло время стать матерью, очень поддерживает. Медики, психологи, многие умные люди не устают твердить, что наиболее благоприятный для рождения ребенка период – это возраст от 20 до 25 лет, что младенец должен родиться запланированным, что подготавливать свой организм к вынашиванию желательно за год до беременности… И еще большой список, и много «должно быть» и «желательно». На мой взгляд, пока у женщины не возникнет искреннего желания встретиться со своим маленьким чудом,

никакие аргументы не помогут. Чувствовать себя, слышать, говорить с собой, стараться понять и принять свои истинные желания – все это первая помощь в борьбе со страхами.

Это было самое счастливое время в моей жизни, честное слово! И теперь я говорю: «Спасибо своему страху, спасибо всем процессам, происходящим во мне. Спасибо всему тому, что было, есть и будет!». Порой не нужно ничего в себе менять и с чем-то бороться, а достаточно просто принять это и обернуть во благо. Принятие всего – это еще одна ступенька, которая помогла мне не только справиться со страхами, но и стать счастливей и спокойней, еще сильнее, еще радостней, еще неуязвимей…

Положительные подвижки в моем психологическом состоянии, в самом мышлении стали как будто притягивать в мою жизнь новых замечательных людей. Чудесным образом они были нужны мне именно сейчас. Один из них – мой врач-акушер…

***

Дни шли. Подходило время родов. Меня, как и многих за две недели должны были положить в родильное отделение. Никаких страхов или даже легкого мандража на тот момент уже не было. Я спокойно собрала все необходимые вещи и отправилась в больницу. Пока ждала осмотра, мимо проходило много людей в белых халатах, все куда-то торопились с серьезными лицами. Но один человек в белом халате спокойно прошел мимо с какими-то бумагами и вежливо поздоровался с будущими мамочками. Улыбнулся. Больше ничего…

Часто ли вы встречали врача, который первым здоровается с еще незнакомыми пациентами? Я вот впервые. Это был зрелый мужчина, с добрым лицом и умными глазами.

— Добрый день. Я ваш врач-акушер. Присаживайтесь, – располагающим тоном сказал он мне уже в кабинете. – Как вы себя чувствуете?

— Хорошо, – ответила я.

— Ребеночек шевелится нормально? – поинтересовался врач.

— Да, – с некоторым напряжением ответила я.

— Вы курите?

«Ну, сейчас начнется…», – подумала я, предвкушая его обвинительную речь, как обычно бывает в таких случаях.

— Я вот тоже, – неожиданно произнес врач и добавил:

– Все никак не получается бросить.

После такой его неожиданной реакции, я, наконец, расслабилась….

В день родов тихо падал снег. Моя любимая погода. Начинающиеся легкие схватки не мешали любоваться пейзажем за окном, а, напротив, еще более оттеняли настоящий момент, придавая ему «привкус» волшебства. Я чувствовала нас, гладила животик, улыбалась. Казалось, на свете сейчас есть только я, мой ребеночек, с которым мы скоро встретимся, Бог и этот искристый белый снег…

***

Когда схватки стали сильными и тело буквально выкручивало, ноги дрожали, я старалась продолжать выполнять дыхательные техники, о которых тоже много читала, в надежде, что это будет помогать. Но были только боль, большая физическая усталость и моя сосредоточенность на дыхании.

В этот момент в родзал зашел мой врач. Посмотрел что-то на приборе, по-отечески ласково погладил по голове со словами: «Ничего, терпи, моя хорошая». Осмотрел меня, а после непродолжительной паузы вдруг сказал: «Знаешь, бывает, приходишь домой со смены, не спавший и уставший, но такой счастливый от того, что все детки родились здоровыми и все прошло нормально. За каждого ребеночка ведь переживаю… Хорошая моя, наверное, придется делать кесарево. Как ты на это смотришь?».

Последнюю фразу врач произнес, держа меня за руку. «Если нужно, то – конечно. Вам я доверяю».

Вскоре меня положили на какой-то стол, и я уснула…

«Какая же она красивая! Как же похожа на своего отца! Доченька моя!»

Я сидела и держала ее на руках. Любовалась. Целовала крохотное личико. И никакая боль в области шва не могла заглушить этот момент счастья единения матери и дитя…

Через некоторое время в палату вошел врач. Проверил мое состояние, с улыбкой взглянул на доченьку и аккуратно дотронулся до ее головки. Уходя, обернулся и своими особенными глазами посмотрел на нас…

Наступил вечер. Доченька сладко посапывала своим чудесным маленьким носиком. Я подошла к окну. Взглянула на небо и кому-то тихо прошептала: «Спасибо…».

Счастливая мама