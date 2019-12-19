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Рабочая встреча Ростислава Гольдштейна и глав муниципальных образований ЕАО прошла в областном правительстве

Руководители Октябрьского и Ленинского районов рассказали врио главы региона о текущей ситуации на территориях и о планах на грядущий год.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, глава Ленинского муниципального района Валерий Самков сообщил Ростиславу Гольдштейну о планах по включению в федеральные программы строительства ряда объектов в муниципальном образовании. Так, в национальный проект «Демография» планируют внести физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, глава района планирует включить село Ленинское в программу комплексного развития территорий. Ростислав Гольдштейн поддержал инициативы Валерия Самкова и подчеркнул, что на вхождение в каждый конкретный проект есть конкретные сроки, которые необходимо соблюдать.

Глава Октябрьского муниципального района рассказала о формировании бюджета на будущий год. Документ сформирован и будет обсуждаться на следующей неделе. Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн дал поручение руководству района подготовить пояснительную записку по ряду пунктов в ближайшее время.

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