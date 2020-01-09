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Работа по исполнению поручений врио губернатора ЕАО идёт в районах области

Большинство поставленных Ростиславом Гольдштейном задач касаются бесперебойного прохождения отопительного сезона.

В Смидовичском районе в поселке Приамурский в соответствии с планом до 16 января должны быть завершены работы по утеплению теплотрасс. В посёлке Николаевка поставлен достаточный запас угля. Другие поручения врио губернатора ЕАО, сроки и качество выполнения работ находятся на личном контроле главы муниципального образования.

По итогам рабочей поездки в Облученский район врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн поручил наладить стабильные поставки мазута на парокотельную в городе Облучье. По информации главы района Виктора Орла, на объект поступило 120 тонн мазута, рабочие занимаются его разгрузкой. Этих запасов хватит на неделю бесперебойной работы котельной. Также имеется договорённость о дальнейших поставках топлива.

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