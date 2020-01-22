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Работы хватит

Работы хватит

Передвижной автоклуб появился  в Ленинском районе

В настоящее время в ГИБДД оформляют документы на автоклуб, оборудованный на базе отечественного автомобиля «Газель».

– Начинка автоклуба очень хорошая, современная, – говорит начальник районного отдела культуры Ольга Сингурова. – Здесь есть киноустановка, усилительная аппаратура, автономный источник электропитания, созданы комфортабельные условия для водителя и специалиста.

Работы передвижному очагу культуры хватит. В разгар сельскохозяйственных кампаний можно выезжать на полевые и сенокосные станы, обслуживать коллективы предприятий и организаций, оперативно поздравлять их с профессиональными праздниками, активно участвовать в предвыборной агитации, обслуживать избирателей в день выборов.

Кроме Ленинского, такие автоклубы поступили в Облученский и Смидовичский районы.

Илья Липин

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