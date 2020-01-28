/ / Растет число заболевших ОРВИ

В БИРОБИДЖАНЕ ЗАКРЫЛИ НА КАРАНТИН ИЗ-ЗА ОРВИ ШКОЛУ № 5 И 20 КЛАССОВ

Как сообщили в мэрии, в г. Биробиджане в образовательных, дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования наблюдается рост числа заболевших ОРВИ. По состоянию на утро 28 января на карантин закрыли школу № 5 и 20 классов: в школе № 7 – девять, в школе № 11 – три, в школе № 14 – четыре, в школе № 16 – 4.

— С сегодняшнего дня на карантин закрыли школу № 5, так как в образовательном учреждении количество заболевших превысило 30 %, — прокомментировал мэр Биробиджана Александр Головатый. — Специалисты отдела образования мэрии г. Биробиджана ежедневно следят за посещаемостью учащихся. В школах медицинские работники каждое утро осматривают школьников. К примеру, вчера в школе № 16 несколько детей отправили домой, так как у них наблюдались симптомы, которые бывают при простуде. По словам представителей Роспотребнадзора ЕАО в городе эпидпорог по заболеваемости ОРВИ не превышен.