/ / Развитие Дальнего Востока в минувшем году обсудили в профильном министерстве

В совещании под председательством полномочного представителя РФ в ДФО Юрия Трутнева принял участие врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, выступления об итогах работы подготовили главы всех дальневосточных регионов. Ростислав Гольдштейн рассказал о перспективах развития в различных сферах жизни населения-промышленности, сельском хозяйстве, туризме. Кроме того, глава региона отметил необходимость финансирования ряда проектов из федерального бюджета.

— Был проведён анализ существующей социально-экономической ситуации, выявлены и структурированы сильные и слабые стороны региона, а также потенциальные возможности и угрозы. Сдерживающие факторы – отсутствие инфраструктуры для развития приоритетных отраслей и полностью разрушенная социальная инфраструктура. Анализ угроз даёт возможность своевременно оценить риски и принять меры, направленные на их преодоление, — сказал Ростислав Гольдштейн.

Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев подчеркнул, что главы дальневосточных регионов должны работать в единой команде с Президентом и Правительством страны на благо людей.