/ / Развитие еврейской культуры обсудили в правительстве области

Глава региона Ростислав Гольдштейн провёл рабочую встречу с краеведом Валерием Гуревичем.

Стороны обменялись мнениями по проведению фестиваля еврейской культуры. Как отметил Ростислав Гольдштейн, мероприятия должны проходить не только в ЕАО, но и за пределами региона – жителям центральных регионов страны необходимо больше знать о субъекте, его талантливых жителях. Валерий Гуревич подчеркнул, что фестиваль должен стать не только концертной площадкой. Необходимо проводить научно-практические конференции на базе института комплексного анализа региональных проблем и образовательных учреждений региона.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, Валерий Гуревич предложил уделять больше внимания изучению языка идиш. По словам краеведа, в архиве хранится большой объём непереведённых документов, которые содержат важные факты из истории региона. Как отметил Валерий Гуревич, переводчиков с идиш в ЕАО немного, необходимо обучение новых специалистов в этом направлении. Глава региона Ростислав Гольдштейн поддержал эту инициативу и добавил, что язык идиш должен звучать и в прессе.

В завершении встречи врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн рекомендовал Валерию Гуревичу сформировать конкретные предложения по развитию еврейской культуры в регионе. Правительство ЕАО окажет содействие в их реализации.