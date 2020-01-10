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Развитие казачества в ЕАО обсудили на рабочей встрече в правительстве региона

Врио губернатора ЕАО встретился с атаманом Средне-Амурского окружного казачьего общества Константином Селивёрстовым.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, руководитель общества доложил о состоянии дел в казачестве и перспективах его развития на территории региона.

Одним из успехов Средне-Амурского окружного казачьего общества в ушедшем году Константин Селивёрстов назвал выход спартакиады «Атаманец» на межрегиональный уровень.

Ростислав Гольдштейн отметил, что для реализации большего количества проектов Средне-Амурскому окружному казачьему обществу необходимо активнее принимать участие в различных грантовых проектах, в том числе федерального уровня.

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