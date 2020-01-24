/ / Развитие малого и среднего предпринимательства в ЕАО врио губернатора области обсудил с главой Федеральной корпорации МСП

На встрече врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн и генеральный директор «Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Браверман договорились о направлениях сотрудничества.

В первую очередь, это проведение выездной стратегической сессии, в рамках которой проводятся встречи с руководством региона и представителями бизнес-сообщества, а также круглые столы по теме государственных инструментов поддержки предпринимателей. Подобные мероприятия уже проведены в более чем пятидесяти субъектах РФ.

Кроме того, в АО «Корпорация «МСП» готовы помочь бизнес-сообществу региона принимать участие в закупочной деятельности, грамотно взаимодействовать с контрольно-надзорными органами через «Зеркальный реестр проверок», который создан по поручению Президента Российской Федерации.

— Мы понимаем нелегкую ситуацию, которая сложилась с региональной гарантийной организацией, и будем всячески содействовать тому, чтобы капитализация данной организации в бюджете 2020 года была осуществлена, — заверил генеральный директор корпорации Александр Браверман.

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн отметил, что все направления работы с «Корпорацией «МСП» очень важны для Еврейской автономной области. Развитие малого и среднего предпринимательства в регионе – одно из приоритетных направлений в работе областного правительства.

На финансирование мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», реализуемого по инициативе Президента России Владимира Путина, в Еврейской автономной области в 2019 году из федерального бюджета направлено более 150 миллионов рублей.