Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов для детей на более чем 300 мест в ЕАО Ростислав Гольдштейн обсудил с представителями Газпрома

Глава региона отметил, что региону необходимы дополнительные спортивные сооружения, и внёс предложение о включении строительства плоскостных площадок в программы муниципальных образований области. Решение об этом будет принято на уровне кураторов проекта – компании «Газпром».

Как сообщили в управлении по внутренней политике Еврейской автономной области, в ходе своего визита представители организации посетят площадки для строительства объектов по программе «Газпром-детям» в Биробиджане и Облучье, подпишут необходимые документы. К строительству комплексов компания планирует приступить в этом году. Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн рекомендовал учесть особенности рельефа области и сейсмическую безопасность физкультурно-оздоровительных комплексов. При необходимости правительство области окажет необходимое содействие при строительстве объектов.

Универсальный зал ФОКа в Биробиджане позволит проводить занятия по различным видам спорта. В состав комплекса войдут игровая площадка, трибуна на 300 мест, тренировочный зал для спортивных единоборств. В Облучье будет построен первый крытый бассейн.

Ранее Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек; создания для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения спортивными объектами.